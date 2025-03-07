珍柏金女兒傳承法式慵懶風格　戴卡地亞錶優雅不費力　

▲珍柏金生前愛用愛馬仕以她姓氏命名的柏金包，總是塞爆包包或隨興放在地上。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）Baignoire腕錶再推4款新作，邀請是模特兒、名媛、作家、設計師也是音樂人的露杜瓦隆（Lou Doillon）演繹，身分如此多元，因為她從小生長在藝術世家，爸爸是法國名導演JacquesDoillon、繼父是知名音樂人SergeGainsbourg，媽媽則是催生愛馬仕（Hermes）赫赫有名Birkin Bag柏金包的已故傳奇女星珍柏金（Jane Birkin），珍柏金生前是時尚圈指標人物，總是將他人極盡呵護的柏金包「物盡其用」，不僅塞爆它還隨興放在地上，女兒露杜瓦隆也傳承她的法式慵懶風格，戴上卡地亞錶，優雅毫不費力。





▲露杜瓦隆佩戴卡地亞新款Baignoire de Cartier腕錶展現率性魅力。（圖／卡地亞提供，以下同）





▲卡地亞深紫色真漆面盤的Baignoire de Cartier腕錶迷你款，243,000元。

多才多藝的露杜瓦隆穿帥氣又迷人的紅色西裝喇叭褲裝入鏡，搭配卡地亞皮革錶帶或貴金屬手環樣式的Baignoire腕錶都時髦有型。新作中最入門為黑色、深紫色或棕色漆藝面盤搭配單色皮革錶帶的迷你款式，小巧可愛。





▲卡地亞Baignoire de Cartier 18K玫瑰金鑽錶小型款，搭配紅色鱷魚皮錶帶，625,000元。





▲露杜瓦隆佩戴卡地亞Baignoire de Cartier黃K金腕錶，600,000元。

卡地亞Baignoire第二款新作以更大尺寸呈現Baignoire黃K金手環式腕錶，另有錶圈鑲嵌單排鑽石的玫瑰金手環錶款，以及鋪鑲黃K金錶圈並環抱珍珠母貝面盤設計，而最華麗版本為全鋪鑽腕錶迷你款，每一款均具備弧形錶鏡、羅馬數字等經典元素，與卡地亞Juste un Clou系列或Love系列手環等標誌性作品均能完美搭配。





▲卡地亞Baignoire de Cartier玫瑰金鑲鑽腕錶小型款，840,000元。





▲卡地亞Baignoire de Cartier全鋪鑽腕錶迷你款，1,650,000元。