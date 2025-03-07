亮珠寶／國際婦女節閃耀動人光彩　Qeelin戒指不到4萬犒賞自己

▲Qeelin慶祝國際婦女節，透過正面意義的精緻戒指展現女性獨特風格。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

明天（8日）是國際婦女節，不僅是表彰女性在各領域的貢獻成就，更是強調性別平等、婦女權益的重要日子，珠寶品牌也分別以充滿力與美的設計，凸顯當代女性的自信魅力。華人珠寶品牌Qeelin鼓勵女性擁抱獨特個性，藉由蘊含正面意義的一系列精緻戒指展現自我風格，以華人文化中象徵好運與積極能量的葫蘆為設計主題的Wulu系列，正是犒賞自己的優質選擇。





▲Qeelin WuluWulu petite 18K玫瑰金鑽石戒指，35,500元。

Qeelin標誌性的Wulu系列款式豐富，包括 Wulu Eternity、Wulu Mini Solitaire、Wulu 18、Wulu Diamond和Tien Di作品，可單戴或疊戴展現個人品味，最入門為鏤空線條的WuluWulu petite 18K玫瑰金鑽石戒指，3個小巧葫蘆造型相依偎，中央鑲嵌美鑽，不到4萬元便能入手。





▲FRED玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、鑽石的Pretty Woman Hypnotic項鍊。（圖／FRED提供）

▲FRED Pretty Woman Hypnotic戒指159,900元。

心形珠寶也是愛自己的象徵，法國珠寶品牌推出Pretty Woman Hypnotic系列項鍊與戒指，於18K玫瑰金鑲嵌美鑽與珍珠母貝，勾勒出心心相映的意象，並結合可翻轉的工藝，讓雙心都能自由翻轉，呈現4種不同佩戴方式，增添穿搭變化性與樂趣。





▲DAMIANI Mimosa18K白金藍寶石鑲鑽戒指，239,200元。（圖／Damiani提供）

每逢國際婦女節，義大利人習慣向女性獻上含羞草花傳達感謝之意，義大利珠寶品牌DAMIANI將此花朵化為永恆，創作Mimosa含羞草系列珠寶，以鑽石簇擁堆疊多層的設計吸睛，變化出各式華麗作品；而寶格麗Divas’ Dream扇形珠寶也是向女性致敬之作，最新款式鑲嵌孔雀石、坦桑石與密鑲鑽石的項鍊，其中坦桑石採品牌標誌性的蛋面切割，展現溫潤藍色色澤，迷人的色彩組合再次展現寶格麗身為彩寶藝術大師的功力。





▲寶格麗Divas’ Dream系列玫瑰金鑲嵌孔雀石、坦桑石與鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供）