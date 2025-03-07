HUBLOT 10日動力儲存錶尺寸變小更好戴　亮彩陶瓷錶年輕有型

▲HUBLOT Big Bang Meca-10十日鍊腕錶鈦金屬款，710,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶HUBLOT（宇舶）1月底於美國舉辦的LVMH Watch Week鐘錶周新作，今正式登台亮相，強打省去頻繁上鍊麻煩的10日鍊動能的Big Bang Meca-10 42mm腕錶，以及色彩更亮眼的Spirit of Big Bang彩色陶瓷計時碼錶，完整呈現品牌在頂級製錶工藝、材質研發與美學設計的強大實力。





▲HUBLOT Big Bang Meca-10 冰霜碳纖維腕錶紋理獨一無二，846,000元。

HUBLOT於2016年推出10日動力儲存的Big Bang Meca-10系列，獨特齒條傳動機構及雙發條盒並聯系統驚豔錶壇，今年新版本錶徑尺寸從45mm下修至42mm，提升佩戴舒適度，是男女皆可輕鬆駕馭之作，有趣的是透過鏤空機械結構，可一窺HUB1205機芯運作，欣賞高級製錶界罕見的齒條傳動動力顯示系統，讓動能儲存顯示成為一場機械運動的視覺體驗。此錶款通過瑞士 Chronofiable A8 耐久測試，耐衝擊的特性可作為戶外運動的良伴，共有皇金、鈦金屬、冰霜碳纖維材質等3種款式。





▲HUBLOT Big Bang Meca-10皇金腕錶，1,321,000元。





▲HUBLOT Big Bang Meca-10皇金腕錶透明錶蓋可見機芯上三條線性穿孔錶橋穩固固定於環形主夾板，經緞面拉絲與手工拋光倒角修飾。

新穎材質亦是HUBLOT強項，特別是在高科技陶瓷領域，已能開發出製作難度極高的亮彩陶瓷，最新Spirit of Big Bang彩色陶瓷計時碼錶，首次呈現沙丘色、叢林綠、晴空藍3種大膽色彩，更顯年輕活潑，吸睛度百分百，均搭載 HUB4700高振頻計時機芯，各限量200只。





▲HUBLOT共推出沙丘色、叢林綠與晴空藍色Spirit of Big Bang彩色陶瓷計時碼錶，各限量200只，各846,000元。

同屬LVMH集團的LV（Louis Vuitton），今年則為跳轉小時設計著稱的Spin Time腕錶加入新成員，推出Tambour Taiko Spin Time系列，延續靈感來自機場和火車站的翻頁顯示器的跳轉小時設計，再結合複雜的陀飛輪結構，打造Tambour Taiko Spin Time Air Antipode陀飛輪腕錶，錶盤中心是Monogram花朵圖案框架的飛行陀飛輪，周圍即是漂浮顯示小時的方塊，工藝與視覺效果都令人激賞。





▲LV Tambour Taiko Spin Time Air Antipode 陀飛輪腕錶。（圖／LV提供）