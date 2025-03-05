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伯爵獨家宮廷式雕刻飾紋美出新高度　珠寶錶配酒紅琺瑯迷人

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▲▼ PIAGET,OMEGA 。（圖／公關照）

▲伯爵Limelight Gala系列18K玫瑰金紅寶石粉紅藍寶石宮廷式雕刻飾紋自動上鍊腕錶。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶暨珠寶名家伯爵（PIAGET）的珠寶錶赫赫有名，不對稱錶耳設計從錶殼兩側優雅延伸的Limelight Gala系列腕錶為代表作之一，近期亮相的2款錶徑32毫米、搭載自製的501P1自動上鍊機芯的新作，再次於錶上展現品牌獨一無二的宮廷式雕刻飾紋，且不僅出現在貴金屬鍊帶上，面盤也以木頭紋理為靈感並加以解構呈現出如充滿律動感的波紋紋理。

▲▼ PIAGET,OMEGA 。（圖／公關照）

▲伯爵Limelight Gala系列18K玫瑰金錶搭配「勃根地酒紅色」大明火琺瑯彩繪面盤。

伯爵Limelight新作包括一款18K玫瑰金鑲嵌42顆總重4.7克拉鑽石盡顯金工之美的腕錶，以及勃根地酒紅色大明火琺瑯彩繪腕錶，後者獨特的紋理與色調必須先從鐫刻開始，雕鑿後上色再以800度高溫燒製而成，達到濃郁優雅的酒紅色調，再搭配兩旁漸層排列的鑽石、淡粉色藍寶石到深紅色紅寶石，華美迷人。

▲▼ PIAGET,OMEGA 。（圖／公關照）

▲伯爵Limelight Gala系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石自動上鍊腕錶。

歐米茄（OMEGA）碟飛Mini Trésor系列腕錶從錶圈延伸至錶耳也有優美弧線，成為好萊塢巨星妮可基嫚（Nicole Kidman）出席重要活動的心頭好，曾戴著26毫米18K Moonshine™金錶款搭配帥氣西裝，腕錶標誌性弧線各鋪鑲鑽石，搭配飾以絲綢紋理的18K Moonshine™金圓弧形錶盤顯得華麗，錶背還飾有「Her Time」圖案，精巧設計擄獲她的芳心。

▲▼ PIAGET,OMEGA 。（圖／公關照）

▲妮可基嫚一身帥氣裝扮，搭配歐米茄碟飛Mini Trésor系列18K Moonshine 金腕錶。（圖／歐米茄提供，以下同）

▲▼ PIAGET,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄碟飛Mini Trésor系列18K Moonshine 金腕錶，313,000元。

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關鍵字：

PIAGET, 伯爵, OMEGA, 歐米茄

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