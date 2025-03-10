Jisoo少女感裝扮藏不住貴氣　卡地亞名錶與鑽石手鍊閃亮亮

▲Jisoo到新加坡宣傳AMORTAGE快閃店活動。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員Jisoo自西洋情人節發行迷你專輯《AMORTAGE》後，便開始馬不停蹄的宣傳行程，赴巴黎出席代言品牌Dior時尚大秀後，旋即轉往新加坡出席「AMORTAGE at Far East Malls」期間限定快閃店活動，與當地粉絲相見歡，當天她身穿白與灰色拼接迷你裙裝，搭配總價超過百萬元的卡地亞（Cartier）鑽石手環與鑽錶，俏麗裝扮流露奢華氣息。





▲Jisoo打扮俏麗，穿大陸設計師品牌SHUSHU/TONG短裙搭配卡地亞鑽石手鍊與腕錶。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

Jisoo現身新加坡所穿的洋裝出自大陸設計師品牌SHUSHU/TONG，此創立於2015年的雙人品牌以少女風格又帶著古靈精怪精神的設計著稱，Jisoo還搭配卡地亞經典不敗的鑽石手鍊，以及橢圓形的Baignoire de Cartier迷你款鑽錶增添亮點，在以她的音樂、風格打造的沉浸式體驗快閃店玩得很開心。





▲Jisoo戴的卡地亞Baignoire de Cartier腕錶，迷你款640,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）





▲Jisoo在快閃店內玩得開心。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

除了少女感穿搭，風格百變的Jisoo日前在巴黎則完美示範優雅貴婦造型，出席羅浮宮晚宴時穿Dior黑色心形領禮服，戴上卡地亞首度曝光的Nature Sauvage頂級珠寶系列第三章Panthère Canopée項鍊，此新作以充滿想像力的叢林為背景，以寫實手法呈現靈動的美洲豹，並鑲嵌一顆26.53 克拉藍寶石聚焦，讓她成為晚宴的焦點人物。





▲Jisoo出席巴黎羅浮宮晚宴時，以Dior禮服搭配卡地亞Nature Sauvage頂級珠寶系列第三章Panthère Canopée項鍊優雅登場。（圖／翻攝sooyaaa__IG）