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Stray Kids昇玟巴黎跑趴　白馬王子造型電暈粉絲

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▲▼ Stray Kids成員昇玟 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲韓團Stray Kids成員昇玟到巴黎參加CHAUMET活動，白馬王子造型迷倒粉絲。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓當紅8人男子團體Stray Kids，去年成為南韓第一個「整團一起」走上 Met Gala大都會藝術博物館慈善晚宴紅毯的團體，備受時尚圈矚目。團員中主唱擔當昇玟近日「單飛」，赴巴黎參加Chaumet於芳登12號總店私人沙龍舉辦的Bee de Chaumet系列派對，身穿白西裝亮相的他宛如白馬王子，迷倒粉絲。

▲▼ Stray Kids成員昇玟 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲昇玟（右）開心與「龍后」艾蜜莉雅克拉克同框合影。（圖／翻攝miniverse.___IG）

CHAUMET今年將蜜蜂與蜂巢意象的經典Bee My Love系列正名為Bee de Chaumet系列，於巴黎時裝周期間舉辦盛大派對，Stray Kids昇玟是座上賓，特別穿白色西裝疊搭Bee de Chaumet兩款項鍊亮相，帥氣指數破表，他也變身為小粉絲，開心與《冰與火之歌：權力遊戲》走紅的「龍后」、英國女星艾蜜莉雅克拉克同框合影。

▲▼ Stray Kids成員昇玟 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲昇玟穿白T恤、丹寧襯衫搭配CHAUMET珠寶也很有型。（圖／翻攝miniverse.___IG）

昇玟除了受珠寶品牌青睞，他的好膚質也被香奈兒（CHANEL）相中，曾多次邀他參加美妝活動；近期他也於其他團員合體，一起為美國品牌TOMMY HILFIGER拍攝春季系列廣告，人氣紅不讓。

▲▼ Stray Kids成員昇玟 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲昇玟曾到日本參加香奈兒舉辦的美妝活動。（圖／翻攝miniverse.___IG）
 

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關鍵字：

Stray Kids, 昇玟, CHAUMET, CHANEL, 香奈兒

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