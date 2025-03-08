「貝嫂」戴353萬「錶王」辦秀　貝克漢當女兒護花使者牽牢牢

▲維多利亞貝克漢一身黑色的靜奢風褲裝，搭配鑽石手鍊與PP珠寶錶舉辦同名品牌大秀。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

巴黎時裝周熱烈進行中，「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）同名品牌於7日上秀，一家人除了長子布魯克林與長媳妮可拉佩茲缺席外，老公貝克漢與3個兒女都到齊力挺，維多利亞則穿著高領黑衣配黑褲的登場，整體造型亮點是一手戴著鑽石手環，另一手佩戴「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）要價3,530,000元的珠寶錶，為貴婦圈流行的「靜奢風」（Quiet Luxury）裝扮做最佳示範。





▲維多利亞貝克漢戴PP Ref. 5072 Aquanaut Luce珠寶錶，3,530,000元。（圖／翻攝PP官網）

維多利亞貝克漢是PP錶的忠實粉絲，喜歡的款式幾乎包色，此次在自創品牌VICTORIA BECKHAM 2025秋冬大秀上，她以低調黑裝搭配PP Aquanaut系列Ref. 5072 Aquanaut Luce玫瑰金珠寶錶，特色是珍珠母貝面盤呈現雙色調米色棋盤格圖案，具大三針與日期顯示功能，而錶圈鑲嵌璀璨美鑽更添華麗。





▲貝克漢（右）是女兒哈珀的護花使者。（圖／美聯社）





▲VICTORIA BECKHAM大秀頭排嘉賓是安娜溫圖（左起）、貝克漢、哈珀、克魯茲與女友Jackie Apostel、羅密歐與女友Kim Turnbull。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

貝克漢一家人也是秀場焦點，貝克漢從飯店出發一路當13歲女兒哈珀（Harper Seven Beckham）的護花使者，始終挽著女兒的手臂，哈珀穿著媽媽設計的棕色緞面長洋裝搭白色拖鞋，落落大方；而貝克漢兩個兒子羅密歐與克魯茲，都帶著盛裝打扮的女友現身秀場，與「時尚惡魔」安娜溫圖（Anna Wintour）坐頭排引起媒體搶拍。





▲VICTORIA BECKHAM 2025秋冬系列。（圖／路透社）