fb ig video ETtoday search mobile

孫芸芸腹肌線條炸裂　Melody喊「要逼死我們嗎」

>

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸對鏡子自拍，露出勤練有成的腹肌線條。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸近幾年淡出公眾場合，專心在澳洲陪伴兒女，或在台北工作室設計同名品牌首飾，以及宣傳生活風格網站Inattention銷售的水晶，但她仍不時在IG分享生活片段，今（10日）曬出自拍照，她身穿黑色長袖短版上衣與低腰褲，露出驚人的腹肌線條，火辣程度讓女星Melody都忌妒，留言喊「你的腹肌線條是要逼死我們嗎」？

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸的腹肌線條引來女星Melody與女兒廖思惟的讚嘆。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸的美腿眾所皆知，但腹肌較少「見客」，平日她頂多露露側面腰線，此次緊實腹部「川字肌」一亮相，連女兒廖思惟都讚嘆「哇，abs（腹肌）」，擔任微風集團策略長的小姑廖曉喬也打趣說：「該來我家吃漢堡炸雞了，別客氣。」而擁有令人稱羨的好身材是下過苦功的，孫芸芸曾表示：「我每天都很認真運動。」

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸穿Burberry風衣配長靴，又美又帥。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

46歲的孫芸芸無論顏值或身材都維持完美狀態，駕馭起各品牌新裝毫不費力，她近日穿著英倫品牌Burberry風衣搭配黑色長靴拍照，又美又帥，她也透露時尚喜好，表示這幾年買特別多風衣，喜歡有點oversized垂在身上，有時也會單穿風衣，展現絕佳的時尚品味。

►Jisoo少女感裝扮藏不住貴氣　卡地亞名錶與鑽石手鍊閃亮亮

►「貝嫂」戴353萬「錶王」辦秀　貝克漢當女兒護花使者牽牢牢

關鍵字：

孫芸芸, Melody

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

Jisoo少女感裝扮藏不住貴氣　卡地亞名錶與鑽石手鍊閃亮亮

Jisoo少女感裝扮藏不住貴氣　卡地亞名錶與鑽石手鍊閃亮亮

「貝嫂」戴353萬「錶王」辦秀　貝克漢當女兒護花使者牽牢牢

「貝嫂」戴353萬「錶王」辦秀　貝克漢當女兒護花使者牽牢牢

Stray Kids昇玟巴黎跑趴　白馬王子造型電暈粉絲

Stray Kids昇玟巴黎跑趴　白馬王子造型電暈粉絲

HUBLOT 10日動力儲存錶尺寸變小更好戴　亮彩陶瓷錶年輕有型 亮珠寶／國際婦女節閃耀動人光彩　Qeelin戒指不到4萬犒賞自己 Lisa與姊妹淘逛LV血拼　名牌包被爆紅哭娃公仔佔據 Oris慶潛水錶問世60周年　紀念版滿滿懷舊細節 棕櫚葉首飾讓人一眼瞧見　APM Monaco大熱款還有薄荷綠 海浪與光影遊戲變身絕美珠寶　TASAKI大耳環混搭時髦極了 10億DAMIANI珠寶秀義式精湛工藝　錯落美鑽完美貼合肌膚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面