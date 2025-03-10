孫芸芸腹肌線條炸裂　Melody喊「要逼死我們嗎」

▲孫芸芸對鏡子自拍，露出勤練有成的腹肌線條。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸近幾年淡出公眾場合，專心在澳洲陪伴兒女，或在台北工作室設計同名品牌首飾，以及宣傳生活風格網站Inattention銷售的水晶，但她仍不時在IG分享生活片段，今（10日）曬出自拍照，她身穿黑色長袖短版上衣與低腰褲，露出驚人的腹肌線條，火辣程度讓女星Melody都忌妒，留言喊「你的腹肌線條是要逼死我們嗎」？





▲孫芸芸的腹肌線條引來女星Melody與女兒廖思惟的讚嘆。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸的美腿眾所皆知，但腹肌較少「見客」，平日她頂多露露側面腰線，此次緊實腹部「川字肌」一亮相，連女兒廖思惟都讚嘆「哇，abs（腹肌）」，擔任微風集團策略長的小姑廖曉喬也打趣說：「該來我家吃漢堡炸雞了，別客氣。」而擁有令人稱羨的好身材是下過苦功的，孫芸芸曾表示：「我每天都很認真運動。」





▲孫芸芸穿Burberry風衣配長靴，又美又帥。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

46歲的孫芸芸無論顏值或身材都維持完美狀態，駕馭起各品牌新裝毫不費力，她近日穿著英倫品牌Burberry風衣搭配黑色長靴拍照，又美又帥，她也透露時尚喜好，表示這幾年買特別多風衣，喜歡有點oversized垂在身上，有時也會單穿風衣，展現絕佳的時尚品味。

