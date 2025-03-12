Jisoo捨Hello Kitty改掛灰塵娃娃　新專輯周邊小物超萌

▲Jisoo在Dior包包上掛新專輯《AMORTAGE》周邊小物Shumon灰塵娃娃吊飾。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

在包包上掛可愛的公仔吊飾蔚為風潮，當紅女子團體BLACKPINK泰籍成員Lisa帶起尖牙模樣Labubu、Crybaby哭娃流行熱潮，Jisoo（金智秀）則是三麗鷗Hello Kitty的忠實粉絲，為她每一款Dior包都掛上Hello Kitty吊飾，不過近期她已換上新鮮貨，掛上她的新專輯《AMORTAGE》周邊小物Shumon灰塵娃娃。





▲Jisoo拎Dior 2025春夏新款D-Vibe East West Oblique緹花迷你包，84,000元。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

Jisoo近日忙於宣傳個人專輯《AMORTAGE》，也親自使用周邊小物帶動粉絲搶購潮，她到巴黎參加Dior時裝秀期間，無論登機或休閒平日時光，Dior包包上都掛著類似星星形狀且帶著笑臉的絨毛玩偶，共有粉紅與灰色兩款，皆為此次新專輯的周邊商品Shumon灰塵娃娃，模樣俏皮。





▲Jisoo休閒時光穿Chrome Hearts連帽外套。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

卸下舞台裝與華服，Jisoo私下喜歡寬鬆的休閒服飾，她在巴黎街頭穿著高端銀飾品牌Chrome Hearts的黑色連帽外套，手拎Dior 2025春夏新款的D-Vibe East West Oblique緹花迷你包，再戴上墨鏡，輕鬆享受片刻悠閒時光。





▲Jisoo經常在包上掛Hello Kitty公仔。（圖／翻攝sooyaaa__IG）