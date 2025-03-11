凱特王妃紅裝漂亮回歸　戴已故女王與黛安娜傳承珍珠更添優雅

▲英國王儲威廉（左）與妻子凱特王妃一同出席大英國協日慶典儀式。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國每年3月的第二個星期一為大英國協日，昨（10日）大英國協元首與大英國協各國的代表一同出席於倫敦西敏寺舉行的慶典，去年因治療癌症缺席的英王查爾斯三世與媳婦凱特王妃，今年都重返活動行列，特別是身穿紅色蝴蝶結領外套搭配紅帽的凱特王妃，顯得神采奕奕，外媒一致稱讚她「漂亮回歸」。





▲凱特王妃佩戴已故英女王伊莉莎白二世傳承的珍珠項鍊、婆婆黛安娜王妃留下的珍珠耳環。（圖／路透社）

凱特王妃去年9月透過影片宣布完成化療，會視身體狀況逐漸恢復公務行程，她也從病中體悟到人生新方向，更珍視簡單卻重要的事物，今年初透過肯辛頓宮表示決定不再公布穿搭資訊，期盼外界將焦點放在她積極參與的公益工作上。





▲凱特王妃開心接受小朋友的獻花。（圖／路透社）

昨凱特王妃身穿已曝光過2次的Catherine Walker蝴蝶結領外套式洋裝，搭配Gina Foster紅色帽飾，襯托出好氣色，她同時搭配已故女王伊莉莎白二世傳承的珍珠項鍊，上面的珍珠是女王1975年首次到日本進行國是訪問所收到的禮物，再交由珠寶商Garrard設計打造成項鍊；而凱特王妃所戴的耳環是未曾謀面的婆婆—黛安娜王妃婚前所戴的Collingwood珍珠耳環，是黛安娜王妃生前鍾愛的珠寶之一，兩件珠寶為整體造型更添優雅氣息。

