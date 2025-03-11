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楊紫瓊戴3億Tiffany珠寶手比愛心寵台粉　許願「再拿奧斯卡獎」　

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▲▼Tiffany & Co.台北101購物中心旗艦店開幕-楊紫瓊。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊紫瓊佩戴總價逾3億元的Tiffany高級珠寶亮相。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后楊紫瓊今（11日）現身台北101購物中心，為美國珠寶品牌Tiffany & Co. 蒂芙尼台北101全新旗艦店揭幕，62歲的她身穿黑色迷你裙搭配Tiffany總值逾3億元的Blue Book高級珠寶亮相，活力四射，她以中文說「大家好」向久違的台灣觀眾問好，頻頻手比愛心並送飛吻，並走近媒體秀項鍊，大展親和力引起粉絲尖叫。

▲▼Tiffany & Co.台北101購物中心旗艦店開幕-楊紫瓊。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊紫瓊開心對著粉絲手比愛心。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲楊紫瓊戴的Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste飛羽凌空系列鉑金與18K金鑲嵌逾 20 克拉鑽石項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲楊紫瓊同時搭配Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste飛羽凌空系列鉑金與18K 黃金鑲嵌逾5克拉橢圓形切割鑽石與鑽石戒指。

楊紫瓊活躍於演藝圈也是時尚圈常客，曾在紐約出席MIKIMOTO與Chrome Hearts聯名發表活動，日前出席奧斯卡頒獎典禮選戴法國珠寶品牌Boucheron羽毛造型珠寶，她也會戴自己收藏珠寶出席公開活動，對於穿搭頗有心得，今她選戴Tiffany靈感源自神話飛馬的Tiffany Céleste蒼穹萬象系列中Wings羽翼鑽石項鍊、手環與鑽戒，以及一對總重超過20克拉的枕形切割鑽石耳環，完美襯托她的巨星氣勢。

▲▼Tiffany & Co.台北101購物中心旗艦店開幕-楊紫瓊。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊紫瓊大展親和力。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany台北101旗艦店外觀運用16,000多塊玻璃磚搭配拋光鋁框構成壯觀的建築立面。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲法裔美籍藝術家Arman於1986 年創作的青銅雕塑《Apollo, The Offering》，成為Tiffany台北101旗艦店重要一景。

訪問中楊紫瓊中英文齊發，被問及2023年拿下奧斯卡最佳女主角大獎後生活是否改變，她表示工作沒停過，當年忙著拍《魔法壞女巫》也結婚，所有好事一起發生。她透露拍《魔法壞女巫》之初買了Tiffany Jean Schlumberger項鍊，象徵好的開始，她說：「我不會等別人送我珠寶，我會買給自己，珠寶對我而言是情感、也是記憶。」她大方表示下一個目標，「再拿一座奧斯卡」，引起全場尖叫。

會後楊紫瓊參觀全新設計的Tiffany台北101旗艦店，外牆猶如璀璨鑽石，由享譽國際的建築事務所 SANAA以「未經雕琢的鑽石」概念打造，運用16,000多塊玻璃磚搭配拋光鋁框構成閃亮的立面；內部空間則由傳奇建築師Peter Marino操刀，為兩層樓空間注入明亮色彩，並融入法裔美籍藝術家 Arman於1986 年創作的青銅雕塑《Apollo, The Offering》、美國抽象藝術家Sam Gilliam的作品，此外，設有4間風格不同的VIP沙龍鑑賞空間，讓貴客能自在欣賞精緻作品。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany 2樓VIP沙龍則以圖書館概念設計。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲楊紫瓊日前出席奧斯卡頒獎典禮，戴Boucheron Plume de Paon系列鑽石耳環、鑽戒與高級珠寶系列Quatre Radiant項鍊。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

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關鍵字：

楊紫瓊, Tiffany, Tiffany & Co.Boucheron, 奧斯卡

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