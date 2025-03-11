婁峻碩讚老婆戴Tiffany好美　Lock珠寶上身甜蜜說「感情已鎖住」

▲任容萱（左起）、吳姍儒與婁峻碩於Tiffany台北101旗艦店圖書館風格的VIP室合影。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.台北101旗艦店盛大開幕，品牌好友婁峻碩、吳姍儒、任容萱、關穎、Melody與王可元均受邀參觀兩層樓新店，剛與焦凡凡在沖繩完成夢幻婚禮的婁峻碩透露婚戒與白紗搭配的鑽石項鍊都出自Tiffany，盛讚老婆戴起來很美，已生兩胎的吳姍儒在旁以前輩身分提醒：「記得以後還有結婚周年、生日，要好好準備（禮物）。」





▲Melody（左起）、王可元與關穎分享Tiffany珠寶的收藏心得。（圖／記者陳雅韻攝）

婁峻碩今佩戴總價約500萬元的Tiffany Lock系列珠寶亮相，他認為戴上Lock系列彷彿將心「鎖住」，心不能飄也不能亂，專注在自己想做的事，他說：「感情已經鎖住了，近期就專心拍戲。」言語間透露新婚的甜蜜。





▲Melody是時尚圈常客，日前出席Valentino上海活動。（圖／翻攝melodykliu IG）

同場的女星關穎與Melody都是Tiffany珠寶擁護者，關穎還為女兒買了Tiffany Blue的小包包；Melody則在Lock手環上市第一天，抱持著喜歡一定要買到的心情，不顧身上還穿流汗的運動服，跑到Tiffany專賣店等開店買心儀手環，她不僅會買也會賺，日前到上海出席Valentino活動，開拓事業版圖。

