LV旅行古董錶登服裝秀　當項鍊戴好有型

▲LV於2025秋冬女裝大秀上搭配1988年LV II 歷史腕錶。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton）剛在巴黎發表2025秋冬系列新裝，火車站的大廳成為揭開故事的篇章，藉由新設計述旅行的故事，更隱含著探索冒險的魅力，秀上除了新裝與包款配件吸睛，還有模特兒所戴的腕錶與項鍊錶引起好奇，原來是品牌1988年問世的LV II 旅行古董錶，此次亮相等同預告將有新作登場，讓錶迷能戴著旅行精神的錶款遊歷各地。





▲模特兒佩戴LV II歷史腕錶，具時、分、秒與日期顯示。

LV與旅行時計的淵源可追溯自1910年，當時創造了第一個旅行鐘Travel Clocks系列，1988 年則委託義大利設計師Gae Aulenti，設計出LV II旅行腕錶，具時、分、秒功能外，面盤最外圈紅字則為日期顯示，在2025秋冬大秀上，模特兒手腕戴上此款古董錶，還有搭配皮套變身為項鍊錶，雖然是古董非賣品，但品牌將復刻此經典之作推出限量錶。





▲LV II歷史腕錶當成項鍊佩戴。

時計的穿戴方式多變著實吸引人，香奈兒（CHANEL）除了可輕鬆接上智慧型手機或任何音訊裝置、具耳機功能的PREMIÈRE SOUND項鍊錶引起話題，近日同系列再添腰鍊錶，錶盤搭配精鋼與黑色皮革交織的長錶鍊可作為項鍊外，亦可當時髦腰鍊。





▲香奈兒PREMIÈRE腰鍊錶可當腰鍊或項鍊。（圖／翻攝香奈兒官網）