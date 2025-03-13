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孫藝真狂練手臂、背肌　透出蕾絲內衣小露性感

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▲▼孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真日前受邀出席Bottega Veneta活動。（圖／翻攝yejinhand IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女神孫藝真2022年與男神玄彬結婚，當年底生下射手座兒子，一家三口幸福甜蜜，夫婦倆分別出席活動時總洋溢愉悅笑容並散發幸福光羨煞粉絲。43歲的孫藝真未因當媽媽後放棄工作，依然維持運動習慣維持巔峰狀態，她昨分享訓練手臂與背部肌肉的健身影片，寫下「I am ready for shooting」（我準備好要拍照了），還俏皮放上吐舌冒汗的貼圖，顯見要當女神不容易。

▲▼孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真為了拍照漂亮，上健身房練背肌。（圖／翻攝yejinhand IG）

孫藝真為了工作拍照勤於健身，她在運動影片中背部與手部肌肉線條分明，力求出席活動或拍照時，任一角度都完美，雖然她未分享正面照，但從背影照可發現她對運動裝也頗為講究，她穿白色挖背運動衫，露出美國內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）蕾絲內衣，小露性感。

▲▼孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲Garmin Forerunner 265 GPS智慧心率進階跑錶，14,990元。（圖／翻攝Garmin官網）

而孫藝真手上則戴著可偵測心率與運動狀態的Garmin Forerunner 265 GPS智慧心率進階跑錶，認真掌握自己的訓練狀態，以維持身心最佳狀態，難怪結婚生子後她事業運依然很旺，經常受邀拍雜誌封面、出席時尚活動，日前參加Bottega Veneta記者會以俐落襯衫配褲裙造型亮相，輕鬆展現自信風采。
 

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關鍵字：

孫藝真, Victoria Secret, Garmin

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