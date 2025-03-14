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金秀賢形象照被MIDO錶店悄悄撤下　品牌靠八角新錶發聲

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▲▼ MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort 8 Two Crowns藍色款腕錶，37,500元。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌MIDO（美度表）自2021年起邀韓星金秀賢擔任亞洲區大使，針對他被爆27歲時求愛當時15歲的女星金賽綸，祕戀6年後分手又追討代墊的7億韓元（約1700萬元台幣）違約金，男神瞬間跌落神壇引發的風波品牌未多做回應，但據悉錶店已悄悄卸下他的形象照，而今（14日）發表的Multifort 8 Two Crowns腕錶，也不見他的宣傳照，一切低調處理。

▲▼ 金秀賢 。（圖／公關照）

▲MIDO官方IG仍有金秀賢代言照，但錶店已悄悄撤下。

MIDO將「技術」（TECHNOLOGY）與「幾何」（GEOMETRY）完美融合，以TECHNOMETRY概念發表造型大膽、優異精準的Multifort 8 Two Crowns腕錶，擁有線條俐落的八角形錶圈，連雙錶冠都是八角造型，再搭上水平線條裝飾的面盤，共有黑面鍊帶錶以及搭配浮雕橡膠錶帶的藍色款腕錶，強烈的設計風格讓人難以忽視。
 

▲▼ MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort 8 Two Crown黑色鍊帶款，38,500元。

MIDO Multifort 8 Two Crowns腕錶不僅八角形錶圈吸睛，罕見的雙錶冠設計也受矚目，位於2時方向的錶冠可操控內部旋轉錶圈，方便測量經過的時間，同時致敬品牌潛水錶歷史，而4時位置錶冠為一般時間調校；MIDO除了幾何概念融入外型設計，技術層面也有亮點，搭載最新一代瑞士機械機芯Caliber 72，結合高科技Nivachron™鈦游絲，具優異抗磁與抗震性能確保精準表現，並提供長達 72 小時的動力儲存，內外兼具的設計不到4萬元即可擁有。

▲▼ MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort 8 Two Crown腕錶採用八角形錶圈，雙錶冠也是八角造型。

▲▼ MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort 8 Two Crown腕錶透明底蓋顯露新一代瑞士機械機芯Caliber 72。

同為Swatch集團的Hamilton（漢米爾頓）則與遊戲製作人小島秀夫的創意團隊合作，為《死亡擱淺2：冥灘之上（Death Stranding 2: On the Beach）》打造一款亮相遊戲中的腕錶，推出限量2000只的美國經典系列Boulton Death Stranding 2限量版腕錶，未來感的弧線設計鈦金屬錶殼經黑色PVD塗層處理，搭配7塊藍寶石玻璃鏡面，從正面或側邊均可欣賞錶盤，有橘色漆面秒針更為亮眼，內載具80小時動力儲存的自動上鍊機芯，預計將於6月與《死亡擱淺2：冥灘之上》同步發售。

▲▼ MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton總裁Vivian Stauffer（左）與電玩遊戲製作人小島秀夫因科幻電影產生聯繫，催生出Boulton Death Stranding 2錶。（圖／Hamilton提供，以下同）

▲▼ MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton美國經典系列Boulton Death Stranding 2限量版腕錶，49,000元。

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關鍵字：

MIDO, 美度表, Hamilton, 漢米爾頓

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