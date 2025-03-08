fb ig video ETtoday search mobile

MIDO像素錶日夜都吸睛　2.5萬入門價吸引錶迷

>

▲▼MIDO,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲MIDO運用像素藝術，於Commander 1959腕錶呈現藍色與粉紅色方塊，25,400元。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

第一眼見到MIDO（美度表）Commander 1959腕錶，立刻聯想到無數個細膩圖案交錯的像素圖案，品牌的確結合像素藝術，於面盤裝飾粉紅色、藍色以及夜光方塊元素，構成色彩交錯的生動畫面，是暗夜中塗覆Super-LumiNova®夜光塗層的小方塊還會散發光芒，日夜都吸睛。

▲▼MIDO,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲搭配米蘭錶帶的MIDO Commander 1959腕錶完美貼合手腕。

MIDO新款Commander 1959腕錶除了展現像素魅力，同時傳承1959年原版特色，擁有全拋光一體成形式錶殼，並搭配米蘭錶鍊與壓克力水晶鏡面，流露復古氣息，但內在可是當代先進技術，搭載具絕佳抗磁性Nivachron™鈦游絲與80小時動力儲存的80自動上鍊機芯，定價25,400元吸引想入門機械錶的錶迷。

▲▼MIDO,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN DEAR Collection夜之月虹限定款腕錶，AT8240-66L男錶（左）43,800元，ES9460-70L女錶34,900元。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN也在面盤設計下功夫，為3月14日白色情人節推出DEAR Collection 夜之月虹限定款對錶，品牌從看見由月光反射而產生的彩虹能夠帶來幸福的傳說獲得啟發，於面盤詮釋黑夜彩虹「月虹」意象，以藍色漸層為底搭配閃耀的拱形月虹圖案，男錶 AT8240-66L點綴羅馬數字呈現寧靜氛圍，而女錶ES9460-70L 裝飾5顆實驗室培育鑽石，兩款光動能錶皆採用施以Duratect 鉑金技術的超級鈦錶殼錶帶，不僅輕盈也展現透明感光澤，各限量100只。
 

►Swatch聯名歐米茄MOONSWATCH 1965今開搶　4店限定湧排隊潮

►HUBLOT 10日動力儲存錶尺寸變小更好戴　亮彩陶瓷錶年輕有型

關鍵字：

MIDO, 美度表, CITIZEN

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【考驗大人的演技？！】躲貓貓兩萌娃「用衣服蓋住眼睛」坐在床邊

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

Stray Kids昇玟巴黎跑趴　白馬王子造型電暈粉絲

Stray Kids昇玟巴黎跑趴　白馬王子造型電暈粉絲

HUBLOT 10日動力儲存錶尺寸變小更好戴　亮彩陶瓷錶年輕有型

HUBLOT 10日動力儲存錶尺寸變小更好戴　亮彩陶瓷錶年輕有型

亮珠寶／國際婦女節閃耀動人光彩　Qeelin戒指不到4萬犒賞自己

亮珠寶／國際婦女節閃耀動人光彩　Qeelin戒指不到4萬犒賞自己

Lisa與姊妹淘逛LV血拼　名牌包被爆紅哭娃公仔佔據 Oris慶潛水錶問世60周年　紀念版滿滿懷舊細節 棕櫚葉首飾讓人一眼瞧見　APM Monaco大熱款還有薄荷綠 海浪與光影遊戲變身絕美珠寶　TASAKI大耳環混搭時髦極了 10億DAMIANI珠寶秀義式精湛工藝　錯落美鑽完美貼合肌膚 楊紫瓊將來台挺Tiffany　11日逛台北101有機會見巨星 《侏儸紀公園》男星戴江詩丹頓女錶吸睛　花俏裝扮看不出是阿公級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面