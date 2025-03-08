MIDO像素錶日夜都吸睛　2.5萬入門價吸引錶迷

▲MIDO運用像素藝術，於Commander 1959腕錶呈現藍色與粉紅色方塊，25,400元。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

第一眼見到MIDO（美度表）Commander 1959腕錶，立刻聯想到無數個細膩圖案交錯的像素圖案，品牌的確結合像素藝術，於面盤裝飾粉紅色、藍色以及夜光方塊元素，構成色彩交錯的生動畫面，是暗夜中塗覆Super-LumiNova®夜光塗層的小方塊還會散發光芒，日夜都吸睛。





▲搭配米蘭錶帶的MIDO Commander 1959腕錶完美貼合手腕。

MIDO新款Commander 1959腕錶除了展現像素魅力，同時傳承1959年原版特色，擁有全拋光一體成形式錶殼，並搭配米蘭錶鍊與壓克力水晶鏡面，流露復古氣息，但內在可是當代先進技術，搭載具絕佳抗磁性Nivachron™鈦游絲與80小時動力儲存的80自動上鍊機芯，定價25,400元吸引想入門機械錶的錶迷。





▲CITIZEN DEAR Collection夜之月虹限定款腕錶，AT8240-66L男錶（左）43,800元，ES9460-70L女錶34,900元。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN也在面盤設計下功夫，為3月14日白色情人節推出DEAR Collection 夜之月虹限定款對錶，品牌從看見由月光反射而產生的彩虹能夠帶來幸福的傳說獲得啟發，於面盤詮釋黑夜彩虹「月虹」意象，以藍色漸層為底搭配閃耀的拱形月虹圖案，男錶 AT8240-66L點綴羅馬數字呈現寧靜氛圍，而女錶ES9460-70L 裝飾5顆實驗室培育鑽石，兩款光動能錶皆採用施以Duratect 鉑金技術的超級鈦錶殼錶帶，不僅輕盈也展現透明感光澤，各限量100只。

