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「最美茉莉公主」李聖經仙氣飄飄　露深溝秀高級珠寶

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▲▼FRED 。（圖／翻攝IG）

▲李聖經佩戴FRED高級珠寶Bright Vitality系列亮相，仙氣飄飄。（圖／FRED提供）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌FRED日前在首爾舉行高級珠寶晚宴，全球品牌大使的BTS防彈少年團成員JIN、女星金憓秀與李聖經等人都盛裝出席，當中李聖經身穿紗裙禮服露深溝，搭配Ideal Light高級珠寶Bright Vitality系列以植物元素為靈感的短項鍊、耳環、手鍊，仙氣飄飄的模樣成為全場焦點。

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▲李聖經演出音樂劇《阿拉丁》大受好評。（圖／翻攝heybiblee IG）

李聖經因演出人生第一部音樂劇《阿拉丁》將事業推向頂峰，她歌喉出眾且扮相絕美，展現凹凸有致的好身材，驚豔觀眾，被譽為「最美茉莉公主」。她的演藝實力備受肯定，也成為時尚圈寵兒，不僅為FENDI示範新包，也受同屬LVMH集團的法國珠寶品牌FRED之邀參加高級珠寶晚宴。

▲▼FRED 。（圖／翻攝IG）

▲李聖經是時尚圈寵兒，示範FENDI新包。（圖／翻攝heybiblee IG）

FRED晚宴除了散發優雅氣息的李聖經，54歲的影后金憓秀也是座上賓，當晚她身穿大紅禮服搭配高級珠寶Blazing Audacity長項鍊，輕鬆展現天后氣勢；而品牌全球品牌大使BTS防彈少年團成員JIN，則以白馬王子造型登場，穿著白色亮片西裝配樹枝造型的Bright Vitality長項鍊與雞尾酒戒，流露貴公子氣息。

▲▼FRED 。（圖／翻攝IG）

▲金憓秀穿大紅禮服，搭配FRED Blazing Audacity長項鍊襯展現天后氣勢。

▲▼FRED 。（圖／翻攝IG）

▲FRED全球品牌大使BTS防彈少年團成員JIN以白西裝配Bright Vitality長項鍊登場。

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關鍵字：

FRED, FENDI, 李聖經, JIN, 金憓秀

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