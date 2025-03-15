NCT成員MARK極簡黑白T恤造型超帥　時髦秘訣混搭珠寶

▲Boucheron宣布韓裔加拿大音樂藝術家NCT成員MARK成為品牌摯友。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶品牌積極搶攻年輕市場，紛紛邀新生代男星演繹經典珠寶帶動穿搭時尚，法國品牌Boucheron近日宣布韓裔加拿大籍的韓團NCT成員MARK，成為品牌摯友，在首波形象照中，他穿人人衣櫃裡都有的極簡黑、白上衣搭牛仔褲造型入鏡，混搭Boucheron標誌性的Quatre Classique、 Quatre Black和Quatre Double White系列珠寶，時髦有型。





▲MARK混搭Boucheron Quatre Classique、 Quatre Black和Quatre Double White系列珠寶。

25歲的MARK以全能藝術家的身分受矚目，不僅是NCT的饒舌擔當並展現精湛舞藝，還擁有出色的作詞與製作才華，被視為極具創作力的音樂人，去年他推出個人單曲《200》與《Fraktsiya（Feat. Lee Young Ji）》展現多元音樂風格，今年4月起則將隨NCT 127展開第四次世界巡演「NEO CITY–THE MOMENTUM」，並將發行首張個人專輯，在馬不停蹄的忙碌行程中，將可見Boucheron珠寶相伴，彰顯他對音樂事業的熱情活力。





▲MARK也與美國服裝品牌Polo Ralph Lauren密切合作。（圖／翻攝onyourm__ark IG）

MARK不僅受Boucheron青睞，他也與美國服裝品牌Polo Ralph Lauren密切合作，經常穿著其學院風服飾亮相，更受品牌之邀到澳洲網球公開賽觀戰，他以Polo衫配上針織毛衣的造型出席活動，輕鬆展現優雅運動風。





▲MARK受Polo Ralph Lauren之邀到澳洲網球公開賽欣賞比賽。（圖／翻攝onyourm__ark IG）