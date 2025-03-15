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喬治傑生極簡線條揉出新意　百搭珠寶不怕看膩

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▲▼Georg Jensen,HOF 。（圖／公關照）

▲模特兒疊戴OFFSPRING系列新款項鍊。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）自1999年開始與設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun）合作，她以極簡線條勾勒出情感共融、生命循環、時間流逝等概念主題，創作出OFFSPRING、MERCY與REFLECT系列珠寶，今年春夏3個系列都有新品亮相，特別是訴說人與人之間愛意連結同時也象徵親子情感的OFFSPRING系列，為卵狀圈形元素之間再揉入小環圈交錯串接，展現分明層次，流露活潑氣息。

▲▼Georg Jensen,HOF 。（圖／公關照）

▲設計師賈桂琳芮賓自1999年開始與喬治傑生合作。

呈現優美纏繞弧線的MERCY系列，喬治傑生首度推出玫瑰金材質的項鍊、耳環、手鐲及戒指，提供更豐富的穿搭選擇；而以中性美學為設計主軸的REFLECT系列，無縫互鎖的鏈節設計展現龐克氣息，身受潮流男女喜愛，新作為18K金打造的水滴造型耳環，無須鑲嵌寶石，都能感受到力與美的張力。

▲▼Georg Jensen,HOF 。（圖／公關照）

▲喬治傑生OFFSPRING系列18K金手鍊，64,600元。

▲▼Georg Jensen,HOF 。（圖／公關照）

▲喬治傑生OFFSPRING系列18K金胸針大型款，139,500元。

▲▼Georg Jensen,HOF 。（圖／公關照）

▲喬治傑生MERCY系列18K玫瑰金戒指，88,300元。

▲▼Georg Jensen,HOF 。（圖／公關照）

▲喬治傑生MERCY系列18K玫瑰金項鍊，146,500元。

▲▼Georg Jensen,HOF 。（圖／公關照）

▲模特兒戴喬治傑生REFLECT系列18K金水滴形耳環，82,800元。

美國鑽石品牌Hearts On Fire也將水滴、露珠意象凝於永恆，創作水珠造型的LU Droplet鑽石耳環，同系列戒指則採開口式設計，兩端一大一小的鑽石閃耀於指間，輕鬆吸引目光。

▲▼Georg Jensen,HOF 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire_LU Droplet黃K金鑽石耳環，約128,000元起。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

▲▼Georg Jensen,HOF 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire_LU Droplet Open玫瑰金鑽石戒指，約172,000元起。

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關鍵字：

Georg Jensen, 喬治傑生, Hearts On Fire

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