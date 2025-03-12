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G-SHOCK經典三眼錶慶30周年　黑、紅、黃三色復刻錶齊發

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▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK慶祝DW-6900問世30周年推出復刻型號DW-6900TR，共有黃、黑與紅色3款各3,600元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK共有五款經典型號，包含1995年亮相DW-6900、繼承首款G-SHOCK DW-5000C 造型的5000與5600、立體錶盤的110以及八角錶圈的2100腕錶，今年適逢DW-6900問世30周年，品牌特別推出復刻型號DW-6900TR，重現原創三眼錶的特色，共有黑、紅、黃3種顏色錶款。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK DW-6900TR-1黑色款腕錶，3,600元。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK DW-6900TR-1錶背刻有30顆星星象徵30周年。

G-SHOCK復刻型號DW-6900TR腕錶，採用飾以G字Logo的鏡面金屬前按鈕，提升視覺辨識度與質感，而為致敬1995年原創錶，當啟動復刻錶的背光燈時，LCD顯示螢幕上會出現「SINCE 1995」字樣呼應誕生年分，錶背則刻有30顆星星象徵30周年。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲啟動背光燈時LCD顯示螢幕上會顯示「SINCE 1995」字樣呼應誕生年分。

Swatch近期與歐米茄（OMEGA）攜手打造MOONSWATCH 1965腕錶，致敬1965年3月1日歐米茄Speedmaster超霸腕錶通過NASA美國太空總署測試及認證，成為太空人的裝備之一，Swatch版本承襲當年錶款特色外，還加入小巧思，錶面上方兩個積時盤頂部數字各是19與65，合在一起閱讀就是榮耀年分「1965」，且將計時功能調整成可計時19小時與65分鐘，設計與功能別出心裁。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch與歐米茄攜手推出MOONSWATCH 1965，8,700元。（圖／Swatch提供）

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, Swatch

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