韓星GD愛的義大利珠寶工藝了得　Buccellati黃金絲綢美翻

▲Buccellati義式建築教堂的花形窗戶設計的Opera Tulle系列項鍊結合琺瑯工藝，是品牌明星商品。（圖／Buccellati提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

創立於1919年的義大利珠寶品牌Buccellati，以手工雕刻工藝與深受文藝復興時期啟發的作品著稱，每一件珠寶猶如細緻的矜貴金質布料，全由工匠巧手細膩雕刻而成，即便沒有搶眼Logo，獨特的雕刻工藝依然能讓行家一眼認出是Buccellati之作，不少款式必須等待半年以上才有機會入手，韓星G-Dragon、太陽都是品牌粉絲。





▲Macri系列手環如黃金絲綢般的紋理以Buccellati經典的Rigato工藝製作而成。

Buccellati最熱賣的明星商品是靈感源自義式建築教堂的花形窗戶設計的Opera Tulle系列，運用誌性的Tulle鏤空工藝讓金屬呈現如蕾絲般的效果，輔以琺瑯彩繪工藝，巧妙呈現花窗模樣；Macri系列也大受藏家追捧，以品牌經典的Rigato工藝在金質表面手工打造絲綢般的紋理，再鑲嵌美石，宛如黃金絲綢；此外，品牌也擅長運用扭金工藝、鏤空設計，為珠寶注入動感，全系列不僅可於微風廣場專賣店欣賞，品牌也進駐台北101購物中心開設限時概念店。





▲Buccellati採用Modellato雕金工藝打造幾何形狀，創作如精緻蕾絲的Rombi系列珠寶。





▲Buccellati以大自然藤蔓圖騰為靈感Ramage系列耳環與戒指。

另一義大利珠寶品牌DAMIANI近期也於台北101舉辦珠寶展，精選橫跨旗下逾20大高級珠寶系列共101件總值近10億元的作品，展現義式摩登風格與精湛工藝，代表作Mimosa含羞草系列高級珠寶，呈現寶石簇擁堆疊多層的立體感，有鑲嵌白鑽、彩色寶石、珍珠等豐富選擇。





▲DAMIANI全球品牌大使潔西卡雀絲坦演繹Mimosa含羞草系列珠寶與腕錶。（圖／DAMIANI提供）