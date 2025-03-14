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康熙督造的花卉紋盌台北現蹤　估價1.7億起登蘇富比拍賣

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▲▼蘇富比,佳士得 。（圖／公關照）

▲蘇富比香港春拍預覽的焦點是清康熙琺瑯彩胭脂紫地開光花卉紋盌《康熙御製》藍料款，估價約169,537,000元起。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

蘇富比（Sotheby’s）14日至15日於華南銀行國際會議中心舉行香港拍賣台北預展，展出逾百件中國藝術、現當代藝術及珠寶腕錶精選拍品，全場身價最高的拍品是清康熙琺瑯彩胭脂紫地開光花卉紋盌，此描繪絢麗花卉作品經帝王親自督造，底書藍料「御製」款，最特別是所施胭脂紫地為西方耶穌會宮廷畫師為博康熙帝青睞所獨創的「金紅釉」技藝，更顯珍貴，被視為康熙時期藝術頂峰之作，自美國藏家George Hathaway Taber珍藏後，近百年首度出現在大眾眼前，估價約1.7億元起。

▲▼蘇富比,佳士得 。（圖／公關照）

▲蘇富比春拍呈獻元青花纏枝牡丹雲龍紋罐，估價約16,953,000元起。

同場展出的中國藝術品另一焦點，是出自日本已故知名古董商坂本五郎舊藏的元青花纏枝牡丹雲龍紋罐，雲龍盤踞罐身上方，而牡丹在下，形成一動一靜、天上人間相輝映的生動景致。而29日登場的蘇富比香港現當代藝術拍賣，將上拍現代藝術大師夏卡爾（Marc Chagall）1930年創作的《瓶承春華》，如夢似幻的意象是他最為人熟知的經典風格，估價近1億元。

▲▼蘇富比,佳士得 。（圖／公關照）

▲馬克夏卡爾1930年《瓶承春華》油畫登上蘇富比拍賣，估價約93,245,000元起。

佳士得（Christie’s）28日於香港舉行的二十及二十一世紀晚間拍賣，則由巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1984年的傑作《星期六的夜晚》領銜，此巨幅作品將他標誌性的文化題材和意念完美融合，包括他經常採用的兩個Griot人物、拼貼紙本中可見多個太陽系元素、斐波那契的黃金比例、塗鴉文字，以及雙螺旋圖像，預估價也相當驚人，落槌價有望突破4億元。

▲▼蘇富比,佳士得 。（圖／公關照）

▲巴斯奇亞鉅作《星期六的夜晚》領銜佳士得3月28日香港晚間拍賣，估價約402,652,000元。（圖／佳士得提供）

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關鍵字：

蘇富比, Sotheby’s, 佳士得, CHRISTIE’S

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