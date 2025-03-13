珍柏金原版愛馬仕柏金包亞洲首曝光　竟有背帶還掛著指甲刀

▲珍柏金生前將她的愛馬仕柏金包「物盡其用」，隨興把包放在腳邊。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名媛貴婦最愛的愛馬仕（HERMÈS）Birkin柏金包，源起自40年前女星珍柏金（Jane Birkin）與時任的愛馬仕總裁Jean-Louis Dumas在飛機上的一次偶遇，當時是新手媽媽的珍柏金在機上不小心將葡萄牙買的藤編織籃子打翻，裡面的東西掉到鄰座的Dumas身上，於是討論起她對手袋的大容量需求，最終愛馬仕於1985年將此為她訂製也以她為名的Original Birkin原版柏金包交付給她，此傳奇包款首度在亞洲亮相，即起至17日於香港蘇富比（Sotheby’s）旗艦藝廊公開展出。





▲蘇富比於香港展出珍柏金的原版愛馬仕柏金包（右），與一旁當代版的柏金包設計有不少差異。

珍柏金生前獲贈愛馬仕5款柏金包，每當被問及是否是Original Birkin原版柏金包時，她都會親切說明，她保存了近10年，直到1994年她為支持法國愛滋病慈善組織Association Solidarité Sida，將包捐出進行慈善拍賣，此經典包款於2000年Poulain Le Fur拍賣會上再次售出，此次私人藏家大方出借讓蘇富比展出，讓大眾能一睹包款風采。





▲珍柏金的原版柏金包的金屬環為閉環，之後包款的金屬環底部改為開放式設計。

蘇富比的手袋部專家指出了珍柏金原版柏金包與當今款式的七大差異，最明顯的不同在於尺寸，她的原版柏金包尺寸是第一款柏金包40公分與爾後35公分款式的綜合體；第二個不同是今日金屬環都採開放式設計，但她的包款為閉環；第三項差異為金屬配件材質，她的包採用鍍金黃銅配件，約在1986年後鍍金配件（帶有檢查標記）取而代之。







▲珍柏金的柏金包前蓋鎖下方烙有她名字的縮寫 J.B，包右側掛有指甲刀是因為她不喜歡長指甲得經常使用。

珍柏金原版柏金包與今日柏金包的差異還有內拉鍊、底部飾釘，而最明顯的不同是她的包竟有肩帶，且包內的肩帶底部掛著一把指甲刀，原來她討厭長指甲，包包掛著指甲刀方便她隨時使用，而第七項差異當然是包包前蓋鎖下方烙有她名字的縮寫 J.B，她總是將柏金包「物盡其用」，經常塞爆它，或隨興把包放在地上，流露率性不羈的風格。





▲珍柏金女兒露杜瓦隆也傳承她的法式時尚風格，受卡地亞邀請拍攝腕錶形象照。（圖／卡地亞提供，以下同）

身兼模特兒、名媛、作家、設計師也是音樂人等多重身分的露杜瓦隆（Lou Doillon），承襲媽媽珍柏金的多才多藝與法式時尚風格，近期受卡地亞（Cartier）邀請，上陣拍攝橢圓形Baignoire腕錶形象照，她連換多套西裝造型搭配卡地亞錶，優雅模樣讓人再度勾起對時尚指標人物珍柏金的懷念。





▲露杜瓦隆示範卡地亞橢圓形Baignoire腕錶。