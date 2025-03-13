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BABY-G粉夢幻　加碼送6個彩色錶環任意配

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▲▼BABY-G,Swatch 。（圖／公關照）

▲BABY-G+PLUS推出可以自行替換錶帶環的BGD-10L腕錶，單只2,300元。（圖／BABY-G提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入春季，時尚腕錶粉嫩色系新錶登場，CASIO旗下BABY-G歡慶30周年，推出能展現個人風格的BABY-G+PLUS系列，首波BGD-10L新錶共有淺藍、淡粉與經典白三種款式，令錶迷驚喜的是除了腕錶配備的3個繽紛錶帶扣環，品牌還另贈6個彩色錶環，可隨心所欲更換，創造專屬的手腕配飾。

▲▼BABY-G,Swatch 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴BABY-G+PLUS淺藍色款的BGD-10L-2腕錶，2,300元。

BABY-G+PLUS系列方形的BGD-10L腕錶自帶復古風，有趣的是數位顯示螢幕搭配充滿90年代風格的像素藝術動畫，變化出滑浪者、舞者、海豚、河豚、狗、貓圖案，俏皮設計增添佩戴樂趣。

▲▼BABY-G,Swatch 。（圖／公關照）

▲BABY-G+PLUS粉紅色款的BGD-10L-4腕錶，附贈9個錶帶環，2,300元。

SWATCH也以粉色系錶款吸睛，推出IRONY系列不鏽鋼腕錶捕捉花卉之美，分別以玉蘭花、番紅花、非洲菊與山茶花為主角，於錶徑33毫米的小巧面盤上透過色彩與雕刻呈現花朵圖案，其中山茶花與番紅花均有皮錶帶或鍊帶款式，共有6款洋溢春日氣息的花朵腕錶供選擇。

▲▼BABY-G,Swatch 。（圖／公關照）

▲SWATCH BLOSSOM TIME系列腕錶捕捉花卉之美，粉紅色山茶花皮帶錶4,150元。（圖／SWATCH提供，以下同）

▲▼BABY-G,Swatch 。（圖／公關照）

▲SWATCH BLOSSOM TIME系列山茶花鍊帶錶，4,850元。

▲▼BABY-G,Swatch 。（圖／公關照）

▲SWATCH PETAL SWIRL腕錶呈現黃色非洲菊圖案，4,850元。

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關鍵字：

BABY-G, CASIO, Swatch

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