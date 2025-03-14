玄彬戴35萬史努比錶登台　歐米茄熱門款擄獲男神心

▲玄彬來到台為美顏飲醇耀妍站台，白色西裝配歐米茄錶相當帥氣。（圖／記者劉亮亨攝）

記者陳雅韻／台北報導

42歲韓星玄彬今（14日）在台為美顏飲醇耀妍宣傳造勢，他一身白西裝化身為白馬王子亮相，他拿著麥克風大方分享勤於運動、攝取多種蛋白質與抗氧化水果並多喝水的不老祕訣，同時也露一手好品味，袖口露出他代言的歐米茄（OMEGA）名錶，正是品牌熱門的史努比錶，他特別搭配白底藍線條的NATO錶帶，與他的白西裝完美搭配，也顯得年輕活潑。





▲玄彬選戴休閒時光經常佩戴的歐米茄超霸系列銀史努比獎章50周年紀念版腕錶。（圖／記者劉亮亨攝）

玄彬一月底來台宣傳新片《哈爾濱》時，當時是戴價格高達1,835,000元的歐米茄18K Canopus Gold™金材質超霸登月錶，此次所戴的錶款也出自同系列，為超霸系列50周年版系列「銀史努比獎章」42毫米腕錶，面盤9時位置小秒盤上有史努比浮雕，而錶背更令人驚喜，當啟動計時功能時，駕駛著指令艙的史努比會旋轉遨遊，藍色地球圓盤會與錶面的小秒針同步，每分鐘旋轉一周。





▲歐米茄超霸系列銀史努比獎章50周年紀念版腕錶搭配NATO錶帶，351,000元。（圖／歐米茄提供）

此款歐米茄史努比錶不僅是玄彬出席記者會的重要配件，也是他休閒時光的良伴，去年他與老婆孫藝真一同欣賞美國職棒大聯盟（MLB）比賽時，就被捕捉戴著此款俏皮又不失霸氣的腕錶，時時刻刻都是品牌最佳代言人。

