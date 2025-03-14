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「四大寶石」閃耀富藝斯香港春拍　天然緬甸紅寶手鍊成大熱門

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▲▼富藝斯珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴富藝斯將上拍的緬甸天然紅寶石配鑽石手鍊，鑲嵌約33.66克拉紅寶石未經加熱處理，估價約19,950,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入春季又是國際拍賣會的旺季，富藝斯（PHILLIPS）與蘇富比（Sotheby’s）在本周末皆在台北舉辦香港春拍預覽會，富藝斯於台北辦公室展出將於3月27日舉行的《珍貴珠寶：香港》春季拍賣的精選拍品，主打紅、藍、綠寶石與鑽石等「四大寶石」，未經特別處理的天然寶石尤其珍貴，由一條鑲嵌33.66克拉未經加熱處理的緬甸天然紅寶石配鑽石手鍊領銜，其晶體明亮透徹且色澤鮮艷濃郁，估價約19,950,000元起。

▲▼富藝斯珠寶 。（圖／公關照）

▲富藝斯展出鑲嵌38.80克拉未經加熱處理緬甸天然紅寶石配鑽石項鍊，估價約11,460,000元。

富藝斯去年香港秋季珠寶拍賣總成交額較前一年大幅增長89%，為回應顧客需求，除了精心蒐羅紅寶石作品，於本季香港春拍呈獻一對9.87及8.59克拉緬甸天然藍寶石配鑽石耳環，同樣未經加熱處理，展現迷人的皇家藍色調；富藝斯同時將上拍重量級的13.65克拉哥倫比亞天然祖母綠配鑽石戒指、瑰麗彩鑽以及晶瑩剔透的翡翠珠寶。

▲▼富藝斯珠寶 。（圖／公關照）

▲富藝斯呈獻9.87及8.59克拉未加熱處理緬甸天然藍寶石配鑽石耳環，估價約8,910,000元起。

▲▼富藝斯珠寶 。（圖／公關照）

▲富藝斯春拍另一亮點為13.65克拉哥倫比亞天然祖母綠配鑽石戒指，估價約14,850,000元起。

▲▼富藝斯珠寶 。（圖／公關照）

▲5.01克拉輕淡粉紅色及5.00克拉微粉紅色（極優拋光）鑽石配鑽石耳環，估價約14,850,000元起。

蘇富比香港拍賣台北預展於14日至15日假華南銀行國際會議中心舉行，珠寶類焦點為估價超過8400萬元的天然翡翠珠配鑽石及紅寶石項鍊，46顆天然翡翠圓珠直徑約為10mm至12mm，各個綠色濃鬱均匀、種水極佳，搭配紅寶石及鑽石搭扣更為華美。
 

▲▼富藝斯珠寶 。（圖／公關照）

▲蘇富比香港春拍珠寶焦點為天然翡翠珠配鑽石及紅寶石項鍊，估價約84,817,100元。（圖／蘇富比提供，以下同）

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關鍵字：

富藝斯, PHILLIPS, 蘇富比, Sotheby’s

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