《還魂》李宰旭35萬賽車錶秀好品味　阿爾卑斯山滑雪英姿帥爆

▲李宰旭穿Moncler Polo衫搭配TAG Heuer經典Monaco錶。（圖／翻攝jxxvvxxk IG）

記者陳雅韻／台北報導

以韓劇《還魂》爆紅的男星李宰旭，擁有187公分的高挑身材，是標準的衣架子，他近日受「羽絨之王」Moncler邀請，到阿爾卑斯山滑雪度假聖地Courchevel欣賞Moncler Grenoble FW25時裝秀，空檔時光他所穿的Polo衫也出自Moncler，而手腕上搶眼的方形錶，則是瑞士名錶TAG Heuer（泰格豪雅）353,300元的Monaco系列計時碼錶，洋溢年輕活力。





▲李宰旭戴的TAG Heuer Monaco計時碼錶，353,300元。（圖／TAG Heuer提供）

擁有強烈賽車基因的TAG Heuer Monaco系列腕錶，是品牌經典之一，李宰旭所戴的鏤空錶面款式首度與品牌自製Heuer 02機芯結合，賽車紅色指針和白色細節、噴砂黑色鏤空錶面形成搶眼對比，此款腕錶採用鈦金屬錶殼，因此戴起來格外輕盈。





▲李宰旭一身帥氣的綠色Moncler滑雪裝，在法國滑雪勝地Courchevel大顯身手。（圖／翻攝jxxvvxxk IG）

歐洲行除了名錶助陣，李宰旭全程都穿著Moncler服裝展現非凡品味，Moncler旗下有三大系列，他所欣賞的GRENOBLE 系列大秀以極高性能為核心，為戶外探險提供最佳保護，他也換上全套的綠色滑雪服裝，在雪地上大顯身手，讓粉絲一面倒大讚「好帥」。





▲李宰旭受Moncler之邀欣賞MONCLER GRENOBLE 2025 秋冬系列大秀。（圖／翻攝jxxvvxxk IG）