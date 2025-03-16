凱特王妃和威廉竟成敵手　贏了老公開懷大笑　

▲英國王儲威廉（左）與凱特王妃在比賽前與橄欖球選手與工作人員話家常。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國王儲威廉與凱特王妃2011年結婚，育有3個兒女，一家五口幸福甜蜜，去年凱特王妃歷經罹癌風暴，全家攜手度過難關，更凸顯夫妻倆的堅定感情，唯獨一件事讓兩人瞬間變敵手，原來兩人各是英式橄欖球英格蘭與威爾斯的皇家贊助人，昨（15日）兩隊上場較勁，夫妻倆在場邊觀戰明顯一喜一憂，最後凱特王妃露出勝利微笑，她支持的英格蘭隊大勝老公威廉力挺的威爾斯隊。





▲凱特王妃與王儲威廉在球場邊並肩而坐，為支持的隊伍加油。（圖／路透社）

威廉夫婦昨身穿「情侶裝」亮相，一同選穿深藍色大衣展現好默契，凱特王妃所穿的雙排扣長大衣為英國品牌Alexander McQueen訂製款，她似乎對此版型設計情有獨鍾，已曝光過紅色與森林綠色款式，3種顏色大衣最明顯的差異在於扣子的樣式。





▲身穿白衣的橄欖球英格蘭隊大勝紅衣的威爾斯隊。（圖／路透社）

在開賽前，威廉夫婦特別向兩隊球員與工作人員致意，坐上觀眾席後則各自為支持隊伍加油，兩人難得立場不同成為對手，情緒起伏與表情明顯相反，相當有趣，最後身穿白衣的英格蘭隊以68比14大勝穿紅衣的威爾斯隊，身為英格蘭隊贊助人的凱特王妃掩不住興奮心情，露出燦爛笑容。

