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FRED纜繩珠寶增添女人味　首推耳夾自由搭

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▲▼ CHAUMET,Fred 。（圖／公關照）

▲FRED FORCE 10 RISE系列耳環與耳夾以玫瑰金、白金鑲嵌鑽石。（圖／FRED提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌FRED因創辦人對大海的熱愛，與兒子們因對帆船的熱情創作了FORCE 10系列鍊繩造型珠寶，中性風格且多變設計成為品牌經典，品牌持續壯大此系列，推出風格更柔美、採三排立體設計展現層次感的FORCE 10 RISE系列，首度加入耳夾款式，讓沒有耳洞的女性也能時髦一下。

▲▼ CHAUMET,Fred 。（圖／公關照）

▲FRED FORCE 10 RISE系列戒指以三排玫瑰金或白金鑲嵌美鑽。

承襲經典的鍊繩與鍊扣元素，FRED最新FORCE 10 RISE系列呈現三排式玫瑰金或白金線條，練扣上鑲嵌美鑽，與相鄰的鑽石圈相輝映，共有戒指、項鍊、耳夾與耳環款式，其中耳環有半月型和圓環型2種款式，耳夾則可隨心所欲調整位置，混搭出專屬風格。

▲▼ CHAUMET,Fred 。（圖／公關照）

▲FRED FORCE 10 RISE系列玫瑰金鑲嵌鑽石項鍊。

▲▼ CHAUMET,Fred 。（圖／公關照）

▲IU（左）與車銀優共同演繹CHAUMET Bee de Chaumet系列珠寶。（圖／CHAUMET提供，以下同）

CHAUMET以蜜蜂與蜂巢圖騰為靈感的Bee de Chaumet系列珠寶，也是疊戴的絕佳選擇，時尚男女都能在穿搭中找尋樂趣，南韓女星IU與男星車銀優近期驚喜合體示範此系列，兩人好默契都疊搭不同材質的蜂巢圖騰手環，與丹寧裝絕配。
 

▲▼ CHAUMET,Fred 。（圖／公關照）

▲IU佩戴的Bee de Chaumet 18K玫瑰金耳環，660,000元。

►IU白背心配珠寶美翻　驚喜合體「臉蛋天才」車銀優

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關鍵字：

FRED, IU, 車銀優, CHAUMET

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