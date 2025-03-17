Grand Seiko小尺寸錶吸男女錶迷　春天色調、復古風齊發

▲Grand Seiko SBGH343新葉38mm白鈦材質腕錶，淺綠色的面盤讓人聯想到清明時節，222,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

雖說大尺寸錶款霸氣顯眼，但選錶依然要以實際佩戴感受為主，日本品牌Grand Seiko懂錶迷的需求，推出不少錶徑40mm以下且搭配可微調錶扣系統腕錶，款式包括粉色的SBGH341櫻隱、嫩綠SBGH343新葉、冰藍色SBGH347冰瀑、奶油面盤SBGW301，以及復古的SBGW305手上鍊鍊帶錶，男、女錶迷均能尋得心儀錶款。





▲Grand Seiko錶徑37.3ｍｍ的SBGW305（左）腕錶165,000元，SBGW301腕錶141,000元。

SBGH341櫻隱與SBGH343新葉皆為錶徑38mm腕錶，以輕盈的白鈦製成，搭配初春的粉紅色調或清明時節的嫩綠色，色系完美呼應時節，而靈感源自日本岩手山嚴冬時節的冰瀑景象的SBGH347冰瀑腕錶尺寸為37mm，以冰藍色澤吸睛。若偏愛復古設計，則會被搭配箱型藍寶石鏡面的SBGW305與SBGW301腕錶吸引，古典外型展現品牌60年代的風格。





▲Ressence TYPE 9腕錶以灰色與水藍色兩種色彩登場。（圖／Ressence提供）

比利時設計、瑞士製作的獨立腕錶品牌Ressence，也下修尺寸推出品牌歷來尺寸最小款式39毫米錶徑的Type 9腕錶，讓男、女錶迷都能輕鬆駕馭，此品牌由工業設計師Benoît Mintiens創立，他身兼創作大任，打造有別於傳統指針顯示、改以獨家ROCS 系統（Ressence Orbital Convex System），使整個錶盤隨著時間轉動，猶如星體運行，新錶尺寸縮小重量也變輕，鈦金屬錶殼搭配錶帶僅39克。

