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大谷翔平10萬名錶曝光　Seiko潛水錶伴飛　

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▲▼大谷翔平 。（圖／翻攝IG）

▲New Balance攜手全球品牌大使大谷翔平打造全新限量Ohtani Signature Collection商品。（圖／翻攝shoheiohtani IG）

記者陳雅韻／台北報導

效力於美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊的日籍球星大谷翔平，近日隨隊回到家鄉日本，與芝加哥小熊隊在東京進行海外開幕戰。他搭機返日時，於IG分享「登機時尚」，在機窗邊擺放Beats耳機與Seiko Prospex潛水錶SLA079J1，揭曉他身為Seiko日本區代言人最常戴的錶款。

▲▼大谷翔平 。（圖／翻攝IG）

▲大谷翔平日前搭機回日本，亮出Seiko錶與Beats耳機。（圖／翻攝shoheiohtani IG）

Seiko Prospex是品牌專業運動錶系列，陽剛設計與專業性能符合身為頂尖運動員的大谷翔平所需，此次回日本比賽所戴的錶款SLA079J1，設計取自於Seiko於1968年推出的10振動高振頻潛水錶，搭載專為潛水錶所研發的8L35機械機芯，防水300米，原配不鏽鋼錶帶，大谷翔平換上黑色橡膠錶帶，成為他長程旅行的貼身配備。

▲▼ Seiko 。（圖／公關照）

▲大谷翔平將Seiko Prospex潛水錶SLA079J1換上橡膠錶帶，鍊帶款100,000元。（圖／Seiko提供）

大谷翔平不僅與Seiko淵源深厚，也與運動品牌New Balance合作多年，他以全球品牌大使身分與品牌攜手打造限量Ohtani Signature Collection，系列涵蓋服飾、簽名棒球釘鞋「Ohtani 1」，並首次推出大谷翔平系列童裝，完美呼應他的準爸爸身分。

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關鍵字：

大谷翔平, Seiko, New Balance

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