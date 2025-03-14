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搶逛大谷翔平西門限時特展！NB聯名「簽名棒球釘鞋」首款童裝新登場

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記者鮑璿安／綜合報導

New Balance再次攜手全球品牌大使大谷翔平打造全新限量「Ohtani Signature Collection」，系列涵蓋鞋款與服飾，加入了全台首次發行的簽名棒球釘鞋「Ohtani 1」，以及大谷翔平系列首款童裝新登場，於3月15日起正式開賣。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／品牌提供）

▲▼ 大谷翔平 。（圖／品牌提供）

▲▼ 大谷翔平 。（圖／品牌提供）

▲藝人曹佑寧（圖一）也搶先體驗 「Ohtani Signature Collection限時特展」。（圖／品牌提供）

品牌於3月15日至17日在西門概念店4樓打造全樓層「Ohtani Signature Collection限時特展」，呈現出極簡更衣間的視覺效果，非常適合球迷朝聖，藝人曹佑寧也搶先體驗，並示範系列新裝。此次聯名一共分為「Classic Collection」與「Limited Collection」兩大系列，前者Classic Collection延續一貫極簡質感，後者則融入棒球獨特的縫線元素於服飾車線設計，從棒球教練外套、休閒短袖T恤都能帶給球迷滿滿的活力。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／品牌提供）

▲▼ 大谷翔平 。（圖／品牌提供）

▲ Ohtani 1 釘鞋 。（圖／品牌提供）

其中聯名鞋相當受到矚目，打造兼具符合投手投球，以及打者跑壘需求的專屬 Ohtani 1 釘鞋， 鞋款採用一體成型的CPU鞋面，提供穩定性與舒適感，搭配 FuelCell 科技中底，今年同步推出 Ohtani 1 訓練鞋款新色，展現大谷翔平的全力以赴的態度及精神。童裝則是首次亮相，以經典跑姿大谷翔平Logo為主要圖案，非常適合全家穿著。

與此同時，機能時尚仍是不少民眾關注的焦點，THE NORTH FACE首度攜手丹麥設計師品牌 CECILIE BAHNSEN 發布 2025 春夏聯名系列，全系列以黑色勾勒率性形象，也不忘注入浪漫唯美的立體花卉刺繡，完全是最夢幻的戶外裝備！此系列將CECILIE BAHNSEN 極具女性特色、高級時裝的設計風格，與THE NORTH FACE戶外性能結合，聯名單品涵蓋防水外套、機能連身裙以及斜背包款等。作為此次的核心單品，SARA 長款防水外套以經典廓形進行發想，側邊設有 Aqua Guard 雙向拉鍊方便快速透氣，延續品牌的極簡浪漫主義，帶有黑色亮面花朵裝飾的防水拉鍊口袋成為亮點。

▲▼THE NORTH FACE首度攜手 CECILIE BAHNSEN 。（圖／品牌提供）

▲▼THE NORTH FACE首度攜手 CECILIE BAHNSEN 。（圖／品牌提供）

▲▼THE NORTH FACE首度攜手 CECILIE BAHNSEN 。（圖／品牌提供）

▲THE NORTH FACE首度攜手 CECILIE BAHNSEN 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

限時特展, 大谷翔平, NewBalance, 球鞋, 聯名系列

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