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貓奴荷包要破了　貓咪首飾慵懶模樣惹人愛

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▲▼貓咪飾品 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Les Néréides小白貓與粉色石英耳環13,400元，小白貓戒指 5,800元。（圖／Les Néréides提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以芭蕾舞伶、繽紛花卉首飾設計著稱的法國品牌Les Néréides，今年春天改以可愛貓咪為主角，推出Loves Animals 系列，傳神描繪小白貓與橘貓的靈動姿態，戴上後不僅成為整體造型亮點，俏皮設計同時也療癒心情，更動人的是品牌獻上溫暖的承諾，過去近十年，LNLA 基金會將該系列每件珠寶15%的銷售額，捐贈給動物福利機構幫助流浪貓。

▲▼貓咪飾品 。（圖／公關照）

▲Les Néréides小白貓項鍊（下）10,000元，小白貓與切割水晶項鍊11,500元。

Les Néréides新款小白貓首飾共有2種不同造型，包括單純藍眼貓頭的耳環、戒指與項鍊，以及整隻小白貓擁抱切割水晶或粉紅石英的設計；品牌同時推出小橘貓耳環與項鍊，只見橘貓以蝴蝶結為襯底，一派慵懶模樣抱著小珍珠，惹人憐愛，成功吸引貓奴們的目光。

▲▼貓咪飾品 。（圖／公關照）

▲Les Néréides小白貓與切割水晶戒指，7,000元。

▲▼貓咪飾品 。（圖／公關照）

▲Les Néréides小白貓與粉色石英戒指，9,000元。

▲▼貓咪飾品 。（圖／公關照）

▲Les Néréides橘貓項鍊，7,200元。

丹麥品牌Pandora招牌串飾也有豐富的貓咪款式，最知名的角色是與迪士尼聯名的瑪莉貓串飾，忠實呈現其標誌性的粉紅蝴蝶結和長長睫毛，突顯牠的淑女氣質；另一活潑樣式為小貓與毛線球串飾，小貓手持毛線球，毛球吊著刻有「ME❤W」飾牌，模樣逗趣。

▲▼貓咪飾品 。（圖／公關照）

▲Pandora迪士尼《貓兒歷險記》瑪莉貓串飾，2,480元。（圖／Pandora提供，以下同）

▲▼貓咪飾品 。（圖／公關照）

▲Pandora小貓與毛線球925銀串飾，1,580元。

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關鍵字：

Les Néréides, Pandora

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