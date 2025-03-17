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萬寶龍致敬羽毛筆　用真羽毛裝飾百萬鋼筆

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▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列書法之藝，致敬書法藝術與歷史，約1,980,000元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

在書寫歷史演進中，羽毛筆與鋼筆扮演重要角色，萬寶龍（Montblanc）頌揚書寫之美，特別結合兩者精髓打造全球限量88支的大師傑作系列書法之藝鋼筆，Au750純白金筆蓋和筆身飾以藍色調亮漆，並使用真羽毛製作的鑲嵌細工致敬羽毛筆，頂部也有細緻的羽毛細絲交錯排列，巧妙修剪為品牌六角白星標誌的形狀，呼應以鵝毛製成的羽毛筆。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列書法之藝限量版88筆尖鑲嵌藍寶石，筆身以藍色調亮漆與真羽毛製作的鑲嵌細工裝飾。

大師傑作系列書法之藝限量版88，搭配了比萬寶龍中號筆尖更銳利的Au 750白金實金斜體筆尖，此種型態筆尖特別適合書法，可寫出橫寬豎窄的線條、橢圓形的字體，以及優雅的不對稱拱形等線條清晰分明字體，筆尖上壓印了數字「100」紀念大師傑作系列百周年，並在點綴一顆藍色藍寶石，身價近逼200萬元。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲寶格麗DIVAS’DREAM PEACOCK DISCHI 孔雀羽毛腕錶。（圖／寶格麗提供）

寶格麗（BVLGARI）則將羽毛嵌花工藝運用在DIVAS’ DREAM系列珠寶錶上，打造華美的PEACOCK DISCHI 孔雀羽毛腕錶，面盤上半部為繁星點點效果的砂金石，點綴寶格麗八芒星為星空增添神秘，下方的扇形內運用嵌花工藝鑲嵌天然孔雀羽毛，漸層色彩排列相當迷人。

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, BVLGARI, 寶格麗

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