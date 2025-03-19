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湯姆貓與傑利鼠變身時尚寵兒　OWNDAYS、Converse推出超可愛聯名

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供

為慶祝人氣卡通《湯姆貓與傑利鼠》85周年，潮流時尚品牌OWNDAYS與Converse也同步不約而同與TOM and JERRY祭出聯名，推出許多可愛的周邊商品，充滿巧思的細節設計，為日常單品注入滿滿趣味元素。

▲▼湯姆貓與傑利鼠聯名。（圖／品牌提供）▲OWNDAYS的極具趣味的聯名設計相當吸睛。

日本眼鏡品牌OWNDAYS為慶祝人氣經典卡通《湯姆貓與傑利鼠》 85周年，推出全新聯名系列，以TOM and JERRY「吵吵鬧鬧卻還是最佳拍檔」的日常互動為靈感，將經典的貓捉老鼠追逐場景巧妙的融入眼鏡設計中，精心打造4款眼鏡框，每款2種配色，款式相當時髦又不失可愛感。

▲▼湯姆貓與傑利鼠聯名。（圖／品牌提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠聯名。（圖／品牌提供）

除了附贈的專屬聯名的起司圖樣眼鏡清潔布及漫畫圖案泰維克材質的眼鏡盒外，更推出2款讓粉絲愛不釋手的趣味眼鏡聯名周邊商品；設計靈感來自傑利鼠的牆洞，讓湯姆貓變成了被擠壓變形的模樣，趣味十足的變細長的湯姆貓眼鏡盒和外型看似可愛的鬆餅造型絨毛吊飾，其實內藏著傑利鼠造型的眼鏡清潔布。

▲▼湯姆貓與傑利鼠聯名。（圖／品牌提供）

▲Converse推出的聯名款，童趣可愛又不失時髦感。

而Converse也與《湯姆貓與傑利鼠》再度攜手，將趣味動畫元素融入Converse經典鞋款與服飾中，演繹妙趣橫生的「貓鼠遊戲」，持續傳遞品牌鼓勵個性表達的理念。

▲▼湯姆貓與傑利鼠聯名。（圖／品牌提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠聯名。（圖／品牌提供）

▲▼湯姆貓與傑利鼠聯名。（圖／品牌提供）

本次聯名系列特別推出包含鞋款及服飾在內的適合多樣年齡層的系列產品，鞋款涵蓋成人款及兒童款；特別版Chuck 70、Chuck Taylor All Stars以深受喜愛的湯姆貓與傑利鼠為靈感，鞋身點綴醒目的角色圖案，生動再現動畫中的經典場景，演繹搞怪趣味； T恤也印有湯姆貓與傑利鼠嬉戲圖案，誇張而妙趣的細節設計為產品注入全新魅力。

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