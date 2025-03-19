ANNA HU連3年歐洲藝術古董殿堂發光　靈蛇珠寶坐鎮

▲ANNA HU高訂珠寶創辦人Anna Hu出席 TEFAF 2025，打造「殿堂級珠寶藝廊」展廳。（圖／ANNA HU提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣珠寶設計師Anna Hu（胡茵菲）自創同名珠寶品牌ANNA HU，連續3年獲TEFAF Maastricht（The European Fine Art Foundation，Maastricht）歐洲藝術與古董博覽會邀請，自15日至20日於荷蘭馬斯垂克會展中心參展，與法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、義大利品牌Buccellati等知名品牌並列於高訂藝術珠寶區的核心位置，ANNA HU展出50件款作品，呼應蛇年的埃及豔后項鍊大膽不羈的設計，吸引全場目光。





▲ANNA HU 埃及豔后項鍊由鑽石與紅色尖晶石珠串繞成頸鍊，蛇身鑲嵌黃鑽。

從ANNA HU位於TEFAF的展館佈置，點出靈蛇為設計重點，埃及豔后項鍊為 Anna創業初期珠寶藝術創作，她以蛇為元素，融入埃及豔后的神秘與力量，採用採用紅色尖晶石珠串及鑽石珠串交織成項鍊，鑲嵌黃鑽與綠色剛玉的靈蛇纏繞其上還銜接猶如蛇信的紅色尖晶石，模樣俏皮。

▲ANNA HU春滿海棠蝴蝶胸針。

ANNA HU展館同時規劃「蝶舞」展示區，展出以24節氣創作的蝴蝶珠寶，以及「花間」主題的區域呈現蘭花系列珠寶，其中金翎蘭心綠黃鑽戒指及金翎蘭心綠黃綠鑽與綠黃鑽耳環融入Anna喜愛的京劇角色穆桂英精神，採用鈦金屬奈米電鍍上色工藝，以金粉色蝴蝶蘭及黃綠鑽石體現其氣勢。

▲ANNA HU金秋飄香蝴蝶胸針。

▲ANNA HU金翎蘭心黃綠鑽及綠黃鑽耳環。

華人珠寶品牌Qeelin的設計也與東方文化傳統緊密相扣，近期發表Wulu Garden高級珠寶吊墜與Bamboo高級珠寶項鍊，前者以18K白金鑲鑽勾勒出葫蘆輪廓再點綴粉色藍寶石，Bamboo項鍊則以翡翠打造翠竹，並於竹節處鑲嵌美鑽增添亮點。





▲Qeelin以竹為主題設計的Bamboo高級珠寶項鍊。（圖／Qeelin提供，以下同）

▲Qeelin Wulu Garden高級珠寶項鍊與耳環鑲嵌鑽石與粉紅剛玉。