孫藝真甜摟玄彬閉眼陶醉　逾33萬精品行頭也吸睛

▲孫藝真挽著貼著兔子頭圖案的老公玄彬，閉眼靠在他臂膀上幸福甜蜜。（圖／翻攝yejinhand IG）

記者陳雅韻／台北報導

如果很想曬恩愛、又不想太高調，就學南韓女神孫藝真送給老公玄彬一個兔子頭貼圖吧！這對令人稱羨的明星夫妻檔，自2022年結婚以來，除了孫藝真在IG貼過婚紗照外，沒放過夫妻倆同框照，但昨（18日）她罕見放閃，po出挽著老公、閉眼靠在他臂膀上的照片，甜蜜模樣羨煞粉絲，而她的休閒裝扮也讓粉絲看得目不轉睛，當中包含不少一線名牌，行頭超過33萬元。





▲孫藝真出遊笑得開心。（圖／翻攝yejinhand IG）

孫藝真與粉絲分享夫妻出遊照，每一張都笑得燦爛，就連坐在一旁休息看著家人，眼神都有愛，藏不住幸福甜蜜。而她休閒時光的造型，依然難掩巨星氣場，身穿白衣搭配改造古董衣著稱的日本品牌Old Park白色寬褲，外罩Prada要價18萬元的咖啡色羊毛領帆布外套，腳上的鞋子也大有來頭，是價格2萬元起跳的「小髒鞋」Golden Goose。





▲孫藝真穿180,000元Prada棕色帆布外套，搭136,500元Bottega Veneta小型款Andiamo包。（圖／翻攝yejinhand IG）

日前才出席義大利時尚品牌Bottega Veneta活動，孫藝真此次上街就拎著品牌以Intrecciato編織元素和黃銅繩結打造出的黑色Andiamo小型款包，此136,500元的包款名稱意為「Let’s go我們走吧」，不難體會包款的瀟灑風格，可手拎亦可換上長肩帶側背或斜背，成為她出遊的最佳配件。





▲孫藝真的白褲子來自日本品牌Old Park，鞋子是要價超過2萬元的義大利「小髒鞋」Golden Goose。（圖／翻攝yejinhand IG）