羽絨衣推薦！韓韶禧穿FILA輕量款超勸敗、國家地理服飾RIIZE同款主打機能性

記者鮑璿安／綜合報導

近日氣溫下降，不少人想入手羽絨衣來保暖，當然要兼具輕量化和時髦感，韓星們就搶先為大家示範了羽絨衣穿搭，韓韶禧身穿FILA超輕量羽絨外套，看起來超有氣場；而RIIZE則演繹國家地理服飾新款，讓視覺比例更加修長，都是最近的話題單品。





▲FILA全球品牌代言人韓韶禧身穿全新FLOW DOWN超輕量羽絨外套與INTERUN銀色跑鞋 。（圖／品牌提供）





▲FLOW DOWN超輕量羽絨外套 。（圖／品牌提供）

FILA全球品牌代言人韓韶禧身穿全新FLOW DOWN超輕量羽絨外套與INTERUN銀色跑鞋，打造出時髦又輕便的穿搭態度。而這次的羽絨外套主打防潑水與防風機能，搭配豐厚羽絨填充帶來絕佳的保暖效果，非常適合台灣的陰雨天氣，共有白、藍、黑、灰四色，也可以完全按照女神韓韶禧的穿搭方式入手全身單品，加上科技感跑鞋自帶光澤。再加上品牌自即日起至2025／01／01特別推出秋冬服飾及鞋款7折起的優惠，不用多考慮就能夠入手。

▲國家地理服飾請到男團RIIZE演繹全新的羽絨衣系列 。（圖／品牌提供）





▲ATLAS系列羽絨外套標榜羊毛科技面料與匈牙利90:10鵝絨填充 。（圖／品牌提供）





▲GORE-TEX三層羽絨兩件組防水外套則擁有可拆卸的臂章 。（圖／品牌提供）

來自南韓的戶外品牌National Geographic Apparel國家地理服飾請到男團RIIZE演繹全新的羽絨衣系列，ATLAS系列羽絨外套標榜羊毛科技面料與匈牙利90:10鵝絨填充，在外出活動的同時也能擁有透氣性，小細節也十分彰顯機能性，領巾內側與口袋均選用柔軟絨布，配備可拆卸的腰帶和連帽；GORE-TEX三層羽絨兩件組防水外套則擁有可拆卸的臂章，陪伴大家切換多樣化造型。