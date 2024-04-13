fb ig video ETtoday search mobile

想吃甜食又怕胖？營養師推薦2大「最佳時間點」：運動後負擔小

>

▲▼ 吃甜食怕胖？營養師推薦2大最佳時間 。（圖／示意圖／達志影像）

▲許多人每到下午時段或是壓力大時就想吃些甜點、喝個飲料，紓壓一下。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

現代人生活壓力大，不少人就喜歡吃點甜食、喝喝手搖飲來「紓壓」一下，但有時候想吃又怕發胖，或是怕減肥失敗就完全不敢吃，忍得好辛苦？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享吃甜食最推薦的2大時間點，如果真的很想吃的時候，可以放在這兩個時間點，負擔會比較小。

▲▼ 吃甜食怕胖？營養師推薦2大最佳時間 。（圖／示意圖／達志影像）

＃飯後再吃甜點

蕭瑋霖指出，人會產生飢餓感的其中一個原因就是血糖過低，如果又在空腹時吃甜食，很容易會造成血糖震盪很大，而血糖急遽上升，胰島素會跟著大量分泌，但當胰島素的分泌大於血糖變化速度的時候，就會造成胰島素利用原本就存在體內的血糖，會導致所謂的「反應性低血糖」，造成飢餓感的惡性循環，讓你越吃越餓，吃下更多甜食。

所以不要空腹吃甜食，建議可以放在飯後吃，降低血糖波動，避免飢餓感循環，也比較能控制攝入的份量。

＃運動後吃

吃了甜食之後，甜食中的糖分以及碳水化合物會在腸道中進行消化，使血糖升高，此時胰臟會分泌胰島素，將血糖輸送至脂肪細胞或者是肌肉進行利用或儲存。因為脂肪合成的路徑是最短的，如果你在平常狀態下吃甜食，又沒有做熱量赤字的話，就會往脂肪去做合成。

如果在有運動的時候，肌肉受到刺激，飲食中的碳資源會傾向往肌肉去做合成，所以真的想吃甜食的話，建議可以放在運動後吃，負擔會比較小一點。

▲▼ 吃甜食怕胖？營養師推薦2大最佳時間 。（圖／示意圖／達志影像）

最後，蕭瑋霖也提醒，即使放在上述這兩個時間點吃負擔會較小，但甜食是屬於精製糖，建議還是要控制吃的頻率還有份量，如果吃太多，一定會影響到減脂的成效。 

►不胖卻有凸小腹？營養師曝「腹部肥胖」8大原因：壓力大也中

►小心越吃越胖！營養師揭「早餐3大地雷組合」：蛋糕＋飲料超NG

►頭髮狂掉好稀疏？營養師教「改善掉髮」4飲食關鍵：蛋白質要吃夠

 

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、美拍達人、釣蝦神人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 甜點, 甜食, 飲料, 發胖, 時間, 秘訣, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

前任一律封鎖！分手最決絕「星座Top 5」　雙魚絕對狠狠折磨你

前任一律封鎖！分手最決絕「星座Top 5」　雙魚絕對狠狠折磨你

10天瘦6公斤！伊能靜「碳循環減重」懶人包　一次教會你

10天瘦6公斤！伊能靜「碳循環減重」懶人包　一次教會你

日麥當勞神級美食「培根馬鈴薯派」登場！流沙內餡濃郁奶香超欠吃

日麥當勞神級美食「培根馬鈴薯派」登場！流沙內餡濃郁奶香超欠吃

日牌NEIGHBORHOOD在西門町取景！聯名台灣重機改裝品牌必收黑魂安全帽 錶展直擊／勞力士「水鬼王」金錶霸氣登場　帝舵表也上攻百萬元 Zendaya《挑戰者》化身網球甜心！踩Loewe高跟鞋有亮點、運動風禮服辣翻 台灣宜得利宣布300款商品降價　降幅最高30% 染燙後多久才能洗頭？髮型師教4招修護原則　維持捲度有光澤 營養師曝「佛系減肥法」　消耗熱量高、瘦身燃脂很有感 春天必吃！米其林主廚用在地鬼頭刀入菜　小狐狸Café抹茶阿芙加朵好誘人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面