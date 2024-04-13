想吃甜食又怕胖？營養師推薦2大「最佳時間點」：運動後負擔小

▲許多人每到下午時段或是壓力大時就想吃些甜點、喝個飲料，紓壓一下。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

現代人生活壓力大，不少人就喜歡吃點甜食、喝喝手搖飲來「紓壓」一下，但有時候想吃又怕發胖，或是怕減肥失敗就完全不敢吃，忍得好辛苦？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享吃甜食最推薦的2大時間點，如果真的很想吃的時候，可以放在這兩個時間點，負擔會比較小。

＃飯後再吃甜點



蕭瑋霖指出，人會產生飢餓感的其中一個原因就是血糖過低，如果又在空腹時吃甜食，很容易會造成血糖震盪很大，而血糖急遽上升，胰島素會跟著大量分泌，但當胰島素的分泌大於血糖變化速度的時候，就會造成胰島素利用原本就存在體內的血糖，會導致所謂的「反應性低血糖」，造成飢餓感的惡性循環，讓你越吃越餓，吃下更多甜食。

所以不要空腹吃甜食，建議可以放在飯後吃，降低血糖波動，避免飢餓感循環，也比較能控制攝入的份量。

＃運動後吃



吃了甜食之後，甜食中的糖分以及碳水化合物會在腸道中進行消化，使血糖升高，此時胰臟會分泌胰島素，將血糖輸送至脂肪細胞或者是肌肉進行利用或儲存。因為脂肪合成的路徑是最短的，如果你在平常狀態下吃甜食，又沒有做熱量赤字的話，就會往脂肪去做合成。

如果在有運動的時候，肌肉受到刺激，飲食中的碳資源會傾向往肌肉去做合成，所以真的想吃甜食的話，建議可以放在運動後吃，負擔會比較小一點。

最後，蕭瑋霖也提醒，即使放在上述這兩個時間點吃負擔會較小，但甜食是屬於精製糖，建議還是要控制吃的頻率還有份量，如果吃太多，一定會影響到減脂的成效。