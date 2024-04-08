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不胖卻有凸小腹？營養師曝「腹部肥胖」8大原因：壓力大也中

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▲▼ 營養師曝小腹變凸8大原因。（圖／達志示意圖）

▲想甩開小腹擁有理想腰身，營養師提醒飲食、生活習慣都要改善。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

你是否也很困擾自己的凸小腹總是瘦不了？明明吃的不多，但肚子上就是有一圈肥肉？為何全身不胖，但小腹就是很大？知名營養師張家榕就指出會造成小腹變大的8大原因，更進一步教你6招改善秘訣，從飲食、生活習慣雙管齊下改善，就能幫助甩掉腹部肥肉、凸小腹，找回理想腰身。

＃姿勢不良，久坐駝背

建議可定時起身活動，平時多注意少駝背、不翹腳。

▲▼ 營養師曝小腹變凸8大原因。（圖／達志示意圖）

＃便秘、少吃蔬果

有排便不順問題的人，肚子也容易看起來很大，建議平時可多吃高纖食物，多喝水，幫助順暢。

＃骨盆前傾、骨盆後傾

骨盆前傾或骨盆後傾，也容易讓小腹看起來凸出，建議可以找專業人員調整矯正一下姿勢。

＃肌肉量不足

肌肉量不足也會讓小腹顯得凸出，平時要養成運動習慣，多訓練核心。

▲▼ 營養師曝小腹變凸8大原因。（圖／達志示意圖）

＃脹氣

避免吃容易造成脹氣的食物，多活動並可多吃優格、優酪乳補充好菌。

＃壓力大

壓力荷爾蒙一直很高，也容易讓脂肪囤積在腹部，使得小腹變大，所以建議要找到適合自己的紓壓方式，且睡眠要充足，並可補充鈣、鎂、色胺酸等營養素。

▲▼ 營養師曝小腹變凸8大原因。（圖／達志示意圖）

＃愛吃甜食、加工食品

飲料改喝無糖，減少糖分攝取，並且減少精緻澱粉和甜點的攝取。

＃飲酒過量

除了適量飲酒、少喝酒，建議也要少吃油炸食物。

最後張家榕也總結，想要甩掉腹部肥肉，可從「減少精緻飲食」和「減少壓力荷爾蒙」兩大方向為主，做好以下6件事，幫你遠離凸小腹、肥肚腩威脅。

▲▼ 營養師曝小腹變凸8大原因。（圖／達志示意圖）

＃減少精緻飲食

1.多喝水、多吃新鮮蔬果，能幫助改善卡卡不順和便秘。

2.避開高油、高糖食物，少吃油炸和精緻澱粉類食物。

3.減少酒精攝取，酒精會減緩脂肪燃燒速度。

▲▼ 營養師曝小腹變凸8大原因。（圖／達志示意圖）

＃避免壓力荷爾蒙過高

1.咖啡不要過量，也不要太晚喝。

2.睡飽不熬夜，睡前少滑手機，可搭配冥想幫助放鬆。

3.適當補充紓壓營養素，像是鈣加鎂、維生素B、維生素C等。

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