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張艾嘉獨子藝術才華洋溢　王令塵為Tiffany創作首飾盒

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▲▼Tiffany王令塵 。（圖／翻攝IG）

▲王令塵為Tiffany創作限定版陶瓷首飾盒（右）與立式陶瓷支架。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

金馬影后張艾嘉的獨子王令塵（Oscar Wang）畢業於切爾西藝術與設計學院，在上海成立了創意工作室Open Work，是一位才華洋溢的設計師與藝術家，受到Tiffany & Co青睞與他展開創意合作，催生出融合品牌經典Tiffany Blue、心形、蛇曲線以及無限符碼的蛇年限定陶瓷首飾盒與立式陶瓷支架，作為VIP的賀禮。

▲▼Tiffany王令塵 。（圖／翻攝IG）

▲王令塵將心形元素與蛇的曲線巧妙糅合，設計可懸掛與擺放首飾的立體陶瓷支架。

王令塵表示：「我一直對瓷器特別著迷。它是東方傳統文化不可或缺的一部分，其獨特魅力在於未知性，我們無法預知最終的成型。隨著蛇年到來，我的設計借鑒了蛇的靈動蜿蜒之姿，首尾相銜，匯成無窮，既是兩顆心靠在一起，也代表著無限的愛，是愛情、親情和友情，也是對自己的愛。」為Tiffany創作的新春之作陶瓷首飾盒，以歷史悠久的「德化白瓷」製成，選用了Tiffany藍釉面，點綴代表蛇夫座星辰的白色斑點，並搭配象徵著好運的中國結；另有一款附托盤的立式陶瓷支架，則可懸掛和擺放飾品，亦能作為居家擺件。

▲▼Tiffany王令塵 。（圖／翻攝IG）

▲王令塵設計的蛇年限定心心相印設計亦應用於Tiffany的禮品包裝。

此外，王令塵設計的蛇年限定心心相印設計也應用於Tiffany的禮品包裝，新春之際格外喜氣。他與時尚圈淵源頗深，曾替義大利品牌Ferragamo合作打造「Long Time No Hug」互動藝術裝置，而老婆也來自時尚圈，2023年與大陸超模游天翼結婚，蔚為佳話。

▲▼Tiffany王令塵 。（圖／翻攝IG）

▲王令塵曾與Ferragamo合作打造「Long Time No Hug」互動藝術裝置。（圖／翻攝mroscarwang IG）

▲▼Tiffany王令塵 。（圖／翻攝IG）

▲王令塵2023年與大陸超模游天翼結婚。（圖／翻攝mroscarwang IG）

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關鍵字：

張艾嘉, 王令塵, Tiffany

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