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亞莉安娜慘成時尚災難　透視bra竟像兩塊OK繃

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▲▼亞莉安娜,安潔莉娜裘莉,妮可基嫚紅毯造型 。（圖／路透社）

▲亞莉安娜身穿Dior耗費3800小時打造的網狀透視流蘇蓬裙亮相。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

邁入電影頒獎季，第30屆評論家選擇獎（Critics Choice Awards）於美國時間7日晚間於加州聖莫尼卡登場，現場巨星如雲，樂壇天后亞莉安娜（Ariana Grande）以賣座歌舞片《魔法壞女巫》（Wicked）獲得矚目，身穿Dior耗費3800小時打造的網狀透視流蘇蓬裙現身，如此多的元素相加相當驚人，讓網友一面倒喊「誰來幫幫她」？

熱愛小公主造型的亞莉安娜，這回出席評論家選擇獎頒獎典禮成了時尚災難，她的膚色完全融入Dior服裝色調外，品牌精心打造的網狀禮服垂墜流蘇，並在肩膀與裙子上點綴立體花朵圖案，繁複設計被不少網友認為「一團糟」，更慘的是她的內衣在透視網下，看起來像極了兩塊「OK繃」。

▲▼亞莉安娜,安潔莉娜裘莉,妮可基嫚紅毯造型 。（圖／路透社）

▲安潔莉娜裘莉選穿黎巴嫩設計師品牌Elie Saab 2025春夏裸色蕾絲禮服配上大紅唇。（圖／路透社）

反觀與她穿同色系禮服的安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），選穿黎巴嫩設計師品牌Elie Saab 2025春夏裸色蕾絲禮服配上大紅唇，毫不費力展現優雅風格；另一位資深女星妮可基嫚（Nicole Kidman）也是時尚老手，穿上Saint Laurent西裝配寬版手環與歐米茄（OMEGA）錶亮相，帥氣模樣令人耳目一新。

▲▼亞莉安娜,安潔莉娜裘莉,妮可基嫚紅毯造型 。（圖／路透社）

▲妮可基嫚穿Saint Laurent西裝帥氣登場。（圖／路透社）

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關鍵字：

亞莉安娜, Dior, 妮可基嫚, Saint Laurent, 安潔莉娜裘莉, Elie Saab

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