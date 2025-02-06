陳若儀香奈兒吊帶褲不穿好涼一下　背愛馬仕迷你包暢遊新加坡

▲陳若儀近日到新加坡旅行，香奈兒吊帶褲故意不穿好涼快一下。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

記者陳雅韻／台北報導

「不老男神」林志穎近日與名模老婆陳若儀到新加坡旅行，陳若儀一派休閒的穿搭其實樣樣是精品，香奈兒（CHANEL）服裝與愛馬仕（HERMÈS）包款依然是她的標準配備，她身穿白色背心搭配香奈兒丹寧吊帶褲遊環球影城，顯得青春洋溢，偶爾還拉下吊帶褲一邊的肩帶，清涼一下。





▲陳若儀造訪新加坡環球影城，背愛馬仕Lindy系列迷你包。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

這趟新加坡行的旅行包，陳若儀選擇愛馬仕Lindy迷你包，Lindy包無論是自由奔放的輪廓或名稱，都是向Lindy Hop舞蹈致意，包身線條柔軟，能完美貼合身體曲線，標誌性的手把設計不僅實用，也呼應包款線條，無論手提、肩背或斜背都有型，她所背的迷你款式尺寸小巧，但保留所有Lindy包款的特色，是輕鬆出遊的時尚選擇。





▲陳若儀穿Chrome Hearts長版白T恤露美腿。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

名模出身的陳若儀，此次新加坡行還有「下身失蹤」造型，她嘟著嘴對鏡子自拍時，穿著高端銀飾品牌Chrome Hearts長版白T恤露出修長美腿，相當吸睛，41歲的她生了3個兒子保養得宜，也是辣媽代表人物之一。

