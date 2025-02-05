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玉澤演獻Tiffany下跪求婚竟是拍好玩的　夢幻鑽戒寵另一半

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▲▼玉澤演巴黎鐵塔前下跪求婚了！素人女友感動哭出來　定情照全曝光。（圖／翻攝自The Best Photo Paris IG）

▲韓星玉澤演（左）捧著Tiffany Blue Box向素人女友下跪求婚模樣被經紀公司否認結婚計畫。（圖／翻攝自The Best Photo Paris IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓「野獸男團」2PM成員玉澤演今（5日）被爆去年已在法國求婚成功，小倆口意外被攝影工作室貼出一系列求婚照，只見他以巴黎鐵塔為背景，手捧Tiffany Blue Box向圈外素人女友下跪求婚，女方雙手掩嘴又驚又喜並流下感動的眼淚，戴上求婚鑽戒後一看再看露出開心笑容，甜蜜模樣讓粉絲羨慕不已，但稍後經紀公司強調「只是單純的情侶SNAP照片（寫實抓拍照），玉澤演沒有求婚或馬上要結婚」。

▲▼玉澤演巴黎鐵塔前下跪求婚了！素人女友感動哭出來　定情照全曝光。（圖／翻攝自The Best Photo Paris IG）

▲玉澤演女友開心看著求婚鑽戒。（圖／翻攝自The Best Photo Paris IG）

玉澤演精挑細選的求婚鑽戒雖然未正式公開，但他手捧Tiffany經典藍盒求婚已說明他的浪漫性格，品牌旗下Tiffany Setting六爪鑽戒是世上最知名的訂婚戒指，創辦人Charles Lewis Tiffany於1886年突破當時鑽石皆包鑲於底座的設計，改以6個鑲爪將主鑽高高托起，讓鑽石能在戒台上恣意散發光芒，是不少女性心中的夢幻逸品，不過正當粉絲一片祝福，玉澤演經紀公司51K娛樂出面滅火否認求婚與結婚計畫。

▲▼王齊麟 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany Blue Box中的Tiffany Setting六爪鑽戒是不少女性心中的夢幻逸品。（圖／Tiffany提供）

各大品牌的經典婚戒吸引準新人目光，奧運金牌羽球國手王齊麟求向女友陳詩媛（十元）求婚時，獻上法國珠寶品牌CHAUMET的Bee My Love系列50分鑽戒，除了主鑽耀眼，六角形蜂巢構成的戒環也是一大特色，同時鑲嵌美鑽與主鑽齊放閃。

▲▼王齊麟 。（圖／翻攝IG）

▲奧運金牌羽球國手王齊麟（左）向陳詩媛求婚成功。（圖／翻攝chilinwang、10yuan.0424 IG）

▲▼王齊麟 。（圖／翻攝IG）

▲王齊麟po出陳詩媛戴上CHAUMET鑽戒的照片宣布喜訊。（圖／翻攝chilinwang IG）

關鍵字：

玉澤演, Tiffany, CHAUMET, 王齊麟

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