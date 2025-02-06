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孔劉穿狗狗毛衣模樣超萌　百變男神套LV款款帥氣

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▲▼孔劉 。（圖／翻攝IG）

▲法籍韓裔廚師Pierre Sang BOYER（左）與孔劉相見歡，孔劉穿比利時品牌HOWLIN’可愛毛衣。（圖／翻攝pierre_sang IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男神孔劉日前以LV（Louis Vuitton，路易威登）品牌大使身分，到巴黎欣賞2025秋冬男裝秀，空檔時他在巴黎四處走走、享用美食，與知名法籍韓裔廚師Pierre Sang BOYER相見歡，當天孔劉穿著狗狗、狗骨頭、花朵、糖果圖案相間的毛衣外套，可愛服裝配上他的陽光笑容，模樣超萌。

▲▼孔劉 。（圖／翻攝IG）

▲孔劉身穿格紋裝出席LV 2025秋冬男裝秀。（圖／LV提供）

孔劉到熱衷將法國與南韓料理融合的名廚Pierre Sang BOYER餐廳用餐，穿著白襯衫搭配比利時安特衛普的針織品牌HOWLIN’毛衣外套，毛衣上俏皮的狗狗圖案反映出他的童心，他同時搭配高端潮流品牌Supreme的棒球帽，展現休閒風格。

▲▼孔劉 。（圖／翻攝IG）

▲▼孔劉 。（圖／翻攝IG）

▲孔劉在巴黎飯店內連換多套LV服裝。（圖／翻攝gongyoo_official）

45歲的孔劉風格百變，除了能駕馭卡哇伊服裝，潮流感、紳士風也難不倒他，他出席LV 2025秋冬男裝秀時，以短版格紋外套配寬褲，盡顯184公分長腿歐巴優勢；他在飯店內也接連換穿多套LV服裝，每一個造型都讓粉絲猛誇帥氣有型。
 

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關鍵字：

孔劉, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Supreme

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