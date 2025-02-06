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凱特王妃罹癌新體悟　不再公布穿搭細節

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▲凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃日前現身國家肖像館，身穿奧地利品牌PETAR PETROV棕色西裝外套搭配黑色高領衣與Max Mara條紋褲。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國王室人氣旺的凱特王妃，從與威廉王儲談戀愛到步入婚姻，每回亮相的時尚造型總是媒體矚目焦點，她所穿的服裝、戴的飾品，屢屢引發搶購潮，是名符其實的「帶貨王」，不過肯辛頓宮宣布，未來將不再主動提供她的穿搭資訊，希望能多關注公益活動，而做出這項決定的人正是凱特王妃。

▲凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃與小朋友親切互動。（圖／路透社）

過去英國王室會在重大場合提供凱特王妃的服裝資訊，例如出訪時或國宴時她的造型所傳達的意義，不過顯然凱特王妃自去年罹癌後有全新體悟，誠如她在去年9月宣布完成化療的影片所說，她更珍視簡單卻重要的事物，決定不再公布穿搭資訊，期望外界將焦點放在她積極參與的公益工作。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲凱特王妃於世界癌症日分享小兒子路易王子為她拍攝的照片，鼓勵全球癌友。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

不過凱特王妃倒是很樂意分享孩子的作品，她於世界癌症日公開6歲小兒子路易王子為她拍攝的新照，照片中她站在陽光灑落的森林間，張開雙手形成「大」字，予人寧靜且充滿希望的感受，同時也鼓舞全球癌友。

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凱特王妃

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