玄彬駕法拉利帥翻　陽光笑容與孫藝真藏不住甜蜜

▲玄彬駕著法拉利名車模樣帥氣。（圖／翻攝vast.ent IG）

記者陳雅韻／台北報導

玄彬與孫藝真是南韓演藝圈的模範夫妻檔，兩人從拍攝定情劇《愛的迫降》定情，緊接邁入婚姻並育有1子，幸福一家羨煞粉絲，恩愛的兩人因形象好，代言也接不完，玄彬除了是瑞士名錶歐米茄（OMEGA）代言人，近日又擔任名車法拉利（Ferrari）的廣告主角，在片中露出陽光般的笑容帥氣指數破表，恰巧老婆孫藝真與好友聚會也走開懷大笑路線，果然有夫妻臉。





▲玄彬在法拉利宣傳影片中露出燦爛笑容。（圖／翻攝vast.ent IG）

在法拉利最新廣告中，玄彬連換西裝與休閒夾克造型，駕駛著法拉利，與男性好友展開一段非凡旅程，他無論是登上遊艇開船，或是與好友坐在營火旁開心聊天，都流露著貴公子氣息。





▲孫藝真與好友聚會開懷大笑。（圖／翻攝yejinhand IG）

每回亮相總藏不住甜蜜的孫藝真，私服則多了可愛感，春節前她與姊妹淘聚會，被逗得笑盈盈，當時她穿著義大利品牌Frida Zazou襯衫配蓬裙，外罩法國品牌CASEY CASEY毛衣外套、腳穿Valentino高跟鞋，既保暖又俏麗。





▲孫藝真穿義大利品牌Frida Zazou襯衫配蓬裙，外罩法國品牌CASEY CASEY毛衣外套、腳穿Valentino高跟鞋。（圖／翻攝yejinhand IG）