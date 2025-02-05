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亞莉安娜聯名施華洛世奇　華麗公主風首飾超閃

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▲▼ 亞莉安娜 。（圖／公關照）

▲亞莉安娜上陣示範她參與設計的Ariana Grande x Swarovski膠囊系列首飾。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國樂壇天后亞莉安娜（Ariana Grande）以賣座歌舞片《魔法壞女巫》（Wicked）入圍2025年奧斯卡金像獎，將角逐最佳女配角獎，喜訊不間斷，她與代言的奧地利品牌施華洛世奇（Swarvoski）第一次攜手推聯名作品，發表Ariana Grande x Swarovski 膠囊系列，融入她熱愛的音樂、心形元素，展現滿滿的少女心。

▲▼ 亞莉安娜 。（圖／公關照）

▲亞莉安娜戴上與施華洛世奇聯名作品宛如小公主，頭上如冠冕的髮夾16,000元。

Ariana Grande x Swarovski 膠囊系列共有16件作品，包括混合切割和鑲嵌的透明施華洛世奇水晶製成的手鍊、耳環，以及結合品牌水晶珍珠的項鍊，造型則融入音樂符號、優雅的心形元素，展現耀眼光芒並流露甜蜜氣息，亞莉安娜親自上陣示範，頭戴如冠冕的髮夾，搭配多層次的項鍊、手鍊，宛如華麗小公主。

▲▼ 亞莉安娜 。（圖／公關照）

▲Ariana Grande x Swarovski膠囊系列將音樂符號巧妙轉化成閃亮的夾式耳環，12,000元。

▲▼ 亞莉安娜 。（圖／公關照）

▲Ariana Grande x Swarovski膠囊系列水滴型耳環，11,000元。

▲▼ 亞莉安娜 。（圖／公關照）

▲結合愛心與施華洛世奇珍珠的Ariana Grande x Swarovski膠囊系列項鍊，9,500元。

亞莉安娜對時尚頗有見解，2019年自創個人美妝品牌R.E.M.beauty，主打純素彩妝，每回推出新品她總當起最佳代言人，教粉絲如何畫出精緻妝容，而香水也很有她的個人風格，從獨特瓶身設計就可感受到她的甜美魅力。

▲▼ 亞莉安娜 。（圖／公關照）

▲亞莉安娜自創彩妝品牌R.E.M. Beauty，每回新品總親自示範。（圖／翻攝Ariana Grande IG）

▲▼ 亞莉安娜 。（圖／公關照）

▲亞莉安娜推出的香水外觀展現少女心。（圖／翻攝Ariana Grande IG）

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關鍵字：

亞莉安娜, 施華洛世奇, Swarovski

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