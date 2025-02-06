「大馬最美千金」百萬旅行包曝光　愛馬仕黑色鱷魚皮柏金包排第一

▲陳雪鈴（右）與老公Faliq Nasimuddin於農曆新年穿喜氣情侶裝，她拎愛馬仕「天花板」喜馬拉雅包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

馬來西亞富豪陳志遠的掌上明珠、被譽為「大馬最美千金」的陳雪鈴，是法國殿堂級品牌愛馬仕（HERMÈS）的超級大戶，收藏無數珍稀款式，但她透露旅行時最愛的柏金包，依然是經典不敗的黑色款，且是動輒百萬起跳的黑色鱷魚皮柏金包，近日她到瑞士、法國旅行，就帶著此包款當登機包。





▲陳雪鈴透露最愛的旅行包是愛馬仕黑色鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

農曆新年時，陳雪鈴留在馬來西亞與父母過節，她特別為一家人訂製喜氣洋洋的親子裝，搭配屢屢在國際拍賣會創下驚人天價的愛馬仕「天花板」喜瑪拉雅鱷魚皮凱莉包，細看精品包裡紅包多到快爆出來，展現富豪人家的氣勢。





▲陳雪鈴帶著一雙兒女在阿爾卑斯山滑雪度假。（圖／翻攝chrystan_x IG）

新年後陳雪鈴與老公Faliq Nasimuddin，帶著一雙兒女到瑞士、法國阿爾卑斯山滑雪度假，登機包選擇愛馬仕黑色鱷魚皮柏金包，登機箱則是德國名牌行李箱RIMOWA多年前與高端潮牌Supreme的聯名款，行頭樣樣不簡單。

