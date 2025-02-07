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金智媛繞七圈蛇錶上手如貴氣千金　寶格麗加持再演一次「洪海仁」

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▲▼金智媛 。（圖／翻攝IG）

▲金智媛以白襯衫搭配寶格麗Serpenti Tubogas黃K金鑲鑽腕錶，展現女神氣勢。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男女神金秀賢、金智媛去年因《淚之女王》扮夫妻爆紅，被稱為「洪白CP」，高收視率的夯劇已播畢，但仍有不少粉絲深陷浪漫劇情，拱兩人「在一起」，逼得金秀賢日前不得不發聲劃清界線，請大眾將電視劇當電視劇就好。而金智媛則不受影響，擔任寶格麗（BVLGARI）南韓品牌大使的她，照樣神清氣爽拍攝Serpenti系列珠寶與腕錶影片，貴氣模樣又勾起粉絲對她在《淚之女王》飾演財閥千金「洪海仁」的記憶。

▲▼金智媛 。（圖／翻攝IG）

▲寶格麗南韓品牌大使金智媛佩戴Serpenti Viper系列白K金鑲鑽珠寶與Serpenti Tubogas腕錶。

為迎接蛇年來臨，寶格麗特別請金智媛拍攝Serpenti系列穿搭，她以俐落白襯衫搭配Serpenti Tubogas黃K金鑲鑽項鍊與Serpenti Tubogas七圈鑲鑽腕錶，展現如劇中豪門千金亦是企業女強人的非凡氣勢，而換上黑色單肩洋裝搭配Serpenti Viper系列與Serpenti Tubogas精鋼腕錶，則流露優雅女人味，百變模樣魅力十足。

▲▼金智媛 。（圖／翻攝IG）

▲金智媛同時是義大利羽絨衣品牌DUVETICA代言人。（圖／翻攝geewonii IG）

金智媛同時是義大利羽絨衣品牌DUVETICA代言人，寒冷冬日她穿著品牌各式羽絨衣禦寒，親自示範如何穿得時尚，她穿白色短版羽絨衣搭牛仔褲顯得青春洋溢；而黑色長版大衣則繫上腰帶達修身效果，她同時搭配黑色喇叭褲與高跟鞋，顯得更高䠷。

▲▼金智媛 。（圖／翻攝IG）

▲金智媛冬日穿DUVETICA長版外套禦寒。（圖／翻攝geewonii IG）

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關鍵字：

金智媛, BVLGARI, 寶格麗, DUVETICA

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